Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Zaključek akcije Dežela junakov: zbrali 1.379.263,12 evrov

Debeli rtič, 05. 06. 2026 17.27 pred 1 uro 2 min branja 24

Avtor:
Anastasija Jović K.Z.
Dežela junakov

Slovenija je tudi letos stopila skupaj v eni najbolj srčnih dobrodelnih akcij pri nas. Dežela junakov se je vrnila na slovenske ceste, tokrat z novo energijo in novim obrazom akcije – Cenetom Prevcem, ki je v desetih dneh obiskal številne kraje po Sloveniji ter zbiral pomoč za otroke in družine v stiski. Tudi letos pa je padel rekord, saj so zbrali kar 1.379.263,12 evrov.

Dobrodelna zgodba, ki že vrsto let povezuje ljudi po vsej državi, ostaja zvesta svojemu poslanstvu – pomagati tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo, in dokazati, da lahko majhna dejanja ustvarijo velike spremembe. Letos pa je akcija v ospredje postavila predvsem ljudi in njihove zgodbe.

Akdija Dežela junakov tudi letos z rekordnim zneskom.
Akdija Dežela junakov tudi letos z rekordnim zneskom.
FOTO: 24ur.com

Ko je postalo jasno, da je Slovenija zbrala rekordnih 1.379.263,12 evra, so se po Debelem rtiču razlegli vzkliki navdušenja. Deževale so čestitke, objemi in solze sreče. Cene Prevc si je pred govorom vzel nekaj trenutkov zase, stran od množice in skušal zadržati čustva, ki so ga preplavila.

Nato je stopil pred ljudi in povedal: "Neverjetni ste! Predstavljajte si te otroke. Otroke, za katere sem gonil. Nimajo staršev, ki bi jih imeli radi. Takšne otroke želimo najti in jih pripeljati sem, na Debeli rtič. Da jih tukaj prevzamejo vzgojitelji, se z njimi igrajo in jim povedo, da jih imajo radi. Da gredo ti otroci domov z iskrico." 

Ob koncu so se voditelji zahvalili tudi vsem, zaradi katerih akcija sploh obstaja.

"Hvala vam. Vsem vam. Najboljšim poslušalcem in podpornikom na svetu in najboljši Deželi junakov na svetu. Ker vi ste razlog, da ta akcija sploh obstaja. Ne radio. Ne mi. In absolutno ne Gargamel. Vi ste tisti, ki jo poganjate," so povedali.

Preberi še Cene Prevc o Deželi junakov: Gonim, da otrokom spremenimo življenja

Dežela junakov je skozi leta postala simbol povezovanja. Na poti nastajajo številni ganljivi trenutki, nepričakovane geste dobrote in zgodbe, ki dokazujejo, da v Sloveniji še vedno znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno.

dežela junakov cene prevc

Igralka Aleksandra Balmazović v Madridu praznovala abrahama

24ur.com Rekordni dobitki v Sloveniji: osmim srečnežem več kot 173 milijonov
24ur.com Rekord za Deželaka Junaka: Zbral je 1.044.829,69 evra
24ur.com Več kot 37 milijonov srečnežu iz Slovenije
24ur.com Nov slovenski milijonar: dobitnik šestice bogatejši za 1,5 milijona evrov
Cekin.si Neoboroženi VIKING sredi Ljubljane odnesel 11 milijonov evrov
24ur.com Srečnež v Sloveniji zadel več kot dva, na Norveškem pa 120 milijonov evrov
24ur.com 'Nisem pričakoval takega zneska, hvala vsem, res ste krasni'
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nehajte ze enkrat
05. 06. 2026 18.50
Oba z partnerico,vedno prispevamo in se vedno bomo,sicer kdor ne more ker zase nima,se vedno ni potrebe po grajanju in zgrazanju tu gor,pa v ogledalo se zjutraj poglejte,ODSEV HUDOBIJE VAS BO OD ZADAJ Z.....L
Odgovori
+1
1 0
SDS_je_poden
05. 06. 2026 18.28
Čestitke, naj gre čim več otrok na morje. 💪
Odgovori
+0
7 7
Anion6anion
05. 06. 2026 18.30
In čim več z radia 1 na križarjenje
Odgovori
+2
9 7
SDS_je_poden
05. 06. 2026 18.39
Ne opletaj z jezikom. Čisto vsak cent gre za otroke, so že dokazali prejšnja leta.
Odgovori
-4
3 7
simon32
05. 06. 2026 18.24
Bravo super. Slovenija smo dežela junakov!!!
Odgovori
+1
4 3
Koronavirusovec
05. 06. 2026 18.19
skoraj zagotovo bi bilo manj, če bi zbiranje še vedno vodil deželak v primerjavi s prevcom
Odgovori
-4
5 9
Koronavirusovec
05. 06. 2026 18.34
zakaj minusi? se ne strinjate, da je prevc boljši za zbiranje denarja kot deželak?
Odgovori
-1
2 3
Anion6anion
05. 06. 2026 18.13
Zdaj ko Janša vlada ne bo več potrebno zbirati denarja ! Za vse ga bo dovolj!
Odgovori
+11
15 4
Buča hokaido
05. 06. 2026 18.32
😂😂😂😂😂😂😂😂
Odgovori
-4
1 5
Anion6anion
05. 06. 2026 18.13
Kdo je prispeval 12centov?
Odgovori
+1
4 3
aylar
05. 06. 2026 18.15
Po moje so otroci pobrali iz sparovckov pa so bili tudi centi zraven.
Odgovori
+2
3 1
FineFine
05. 06. 2026 18.12
Meni je to najbolj herojska družina na svetu. Sicer pa dragi ZZZS, treba bo odpreti mošnjo in pomagati otrokom/ljudem, ki to najbolj potrebujemo, ne pa da moramo zbirati zamaške in pošiljati "POMAGAJ5"
Odgovori
+5
5 0
SDS_je_poden
05. 06. 2026 18.29
ZZZS krije zdravstvene stroške, ne poletna letovanja otrok na morju.
Odgovori
-4
1 5
Buča hokaido
05. 06. 2026 18.34
Zamaškov ne moremo zbirati, so prišvasani na plastenke.
Odgovori
-2
2 4
cirenij
05. 06. 2026 18.05
Lepo! Še veliko je dobrih ljudi in tudi nekaterih firm. Tisti, ki imajo veliko, pa še vedno premalo.
Odgovori
+0
4 4
Infiltrator
05. 06. 2026 17.59
Vsa čast zbirateljem sredstevm ,a zalostno za državo da to dopušca....
Odgovori
+6
6 0
Anion6anion
05. 06. 2026 18.31
Zdaj bo Janša to prepovedal. Ker državi ki jo vodi ni v castvda zbita zamaške
Odgovori
-1
1 2
Hitri Zigi 78
05. 06. 2026 17.59
Bravo in zraven še žalostmo da morami za otroke zbirat, država pa važno da je za NATO
Odgovori
+9
12 3
Buča hokaido
05. 06. 2026 18.35
Denar za Nato zahteva Bruselj posredno.
Odgovori
-2
0 2
4krogci
05. 06. 2026 17.49
Še letos...naslednje leto pa nebo več rekorda....zujf 2.0 bo zavladal!
Odgovori
-2
5 7
roten
05. 06. 2026 17.38
Bravo!!!! Vsi tisti ki ste lansko leto lagali upam da se stanujete!!!!
Odgovori
-4
1 5
Betuul
05. 06. 2026 17.38
Bravo in hvaležna hvala Cenetu Prevc
Odgovori
+4
8 4
Veronika Rudolf 1
05. 06. 2026 17.35
Bravo!!!!+
Odgovori
+1
5 4
kraljsituacije
05. 06. 2026 17.35
Bravo ekipa....👌💪
Odgovori
+3
7 4
bibaleze
Portal
Redke fotografije male Lilibet ob njenem petem rojstnem dnevu
Clint Eastwood spregovoril o prepovedanem razmerju z učiteljico
Clint Eastwood spregovoril o prepovedanem razmerju z učiteljico
To je eno najbolj "močnih" imen v Sloveniji
To je eno najbolj "močnih" imen v Sloveniji
Dejstvo, ki ga številni oboževalci Gorskega zdravnika ne poznajo
Dejstvo, ki ga številni oboževalci Gorskega zdravnika ne poznajo
zadovoljna
Portal
Pravljični grad nad morjem, ki ga najdemo le uro od Ljubljane
5 napak pri zaščiti kože, ki jih dela skoraj vsaka ženska
5 napak pri zaščiti kože, ki jih dela skoraj vsaka ženska
Severina še nikoli ni bila videti tako dobro
Severina še nikoli ni bila videti tako dobro
Zračne hlače, ki bodo hit letošnjega poletja
Zračne hlače, ki bodo hit letošnjega poletja
vizita
Portal
Jelena Đoković se sooča z vse bolj razširjeno težavo: "Mislila sem, da sem superženska"
Želite stabilen sladkor? Teh 10 živil ne sme manjkati na krožniku
Želite stabilen sladkor? Teh 10 živil ne sme manjkati na krožniku
Glavobol: ko močnejša bolečina zahteva učinkovito in hitro lajšanje
Glavobol: ko močnejša bolečina zahteva učinkovito in hitro lajšanje
Boj za življenje 13-letnice, ki so ji odkrili redko bolezen črevesja
Boj za življenje 13-letnice, ki so ji odkrili redko bolezen črevesja
cekin
Portal
Učiteljica po 10 letih dala odpoved – razlog bo presenetil mnoge
Razpis za Zoisove štipendije 2026/2027: pogoji in roki
Razpis za Zoisove štipendije 2026/2027: pogoji in roki
To so najcenejše destinacije za vikend v Evropi (blizu Slovenije!)
To so najcenejše destinacije za vikend v Evropi (blizu Slovenije!)
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
moskisvet
Portal
Njen videz sprožil burne odzive – mnogi prepričani, da je šla pod nož
Ta 192-kilometrska pot velja za eno najbolj divjih v Evropi – jo zmoreš?
Ta 192-kilometrska pot velja za eno najbolj divjih v Evropi – jo zmoreš?
Nasilna smrt igralca pretresla Hollywood
Nasilna smrt igralca pretresla Hollywood
Krvne skupine in tveganja za bolezni: Kaj pravi sodobna znanost?
Krvne skupine in tveganja za bolezni: Kaj pravi sodobna znanost?
dominvrt
Portal
Dolgo cvetoča okrasna rastlina, ki je postala priljubljena zaradi barv in enostavne nege
To ni več 'eko trend', temveč način življenja
To ni več 'eko trend', temveč način življenja
Kako pravilno ročno prati oblačila: pogoste napake, ki lahko uničijo vaša oblačila
Kako pravilno ročno prati oblačila: pogoste napake, ki lahko uničijo vaša oblačila
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
okusno
Portal
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
voyo
Portal
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744