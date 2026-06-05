Zaključek akcije Dežela junakov: zbrali 1.379.263,12 evrov

Dobrodelna zgodba, ki že vrsto let povezuje ljudi po vsej državi, ostaja zvesta svojemu poslanstvu – pomagati tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo, in dokazati, da lahko majhna dejanja ustvarijo velike spremembe. Letos pa je akcija v ospredje postavila predvsem ljudi in njihove zgodbe.

Ko je postalo jasno, da je Slovenija zbrala rekordnih 1.379.263,12 evra, so se po Debelem rtiču razlegli vzkliki navdušenja. Deževale so čestitke, objemi in solze sreče. Cene Prevc si je pred govorom vzel nekaj trenutkov zase, stran od množice in skušal zadržati čustva, ki so ga preplavila.

Nato je stopil pred ljudi in povedal: "Neverjetni ste! Predstavljajte si te otroke. Otroke, za katere sem gonil. Nimajo staršev, ki bi jih imeli radi. Takšne otroke želimo najti in jih pripeljati sem, na Debeli rtič. Da jih tukaj prevzamejo vzgojitelji, se z njimi igrajo in jim povedo, da jih imajo radi. Da gredo ti otroci domov z iskrico."

Ob koncu so se voditelji zahvalili tudi vsem, zaradi katerih akcija sploh obstaja.

"Hvala vam. Vsem vam. Najboljšim poslušalcem in podpornikom na svetu in najboljši Deželi junakov na svetu. Ker vi ste razlog, da ta akcija sploh obstaja. Ne radio. Ne mi. In absolutno ne Gargamel. Vi ste tisti, ki jo poganjate," so povedali.