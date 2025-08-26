Svetli način
Domača scena

Zaključil se je 18. Panč

Ljubljana, 26. 08. 2025 20.15

Anastasija Jović , K.Z.
Sinoči se je na dvorišču Ljubljanskega gradu odvil zaključni večer Panča, festivala smeha, ki letos praznuje svojo polnoletnost. Občinstvo so zabavali sveži obrazi, kot tudi velika imena malih ekranov, koncertnih dvoran in sveta komedije. Med njimi novinar naše medijske hiše Aleksander Pozvek in Lado Bizovičar, ki sta se pred nastopom spoprijela kar pred našo kamero.

Ste se kdaj vprašali, kako se pred nastopom ogrejejo nastopajoči? Pa tudi kaj si mislijo o odrskih kolegih?

"Predvsem njegov slog oblačenja mi je zelo všeč. Veliko krat imam občutek, da je tisti paket iz About You, ki ga je Djuro nazaj poslal," je kolego komika Lada Bizovičarja opisal Aleksander Pozvek, Bizovičar pa mu je vrnil z: "Meni je všeč njegov slog, lepo mi je, da pri komediji stavi na svoj seksapil in na surovi ter primarni šarm."

V ljubezni, vojni in stand-upu je dovoljeno vse, ali pač? Komiki pogosto preizkušajo meje, vodijo pa jih odzivi občinstva. Jih bremeni, če niso tako nasmejani, kot pričakujejo?

"Probam ne gledati. Tudi če imam 400 ljudi, ki se smejijo, bom videl tistega, ki se ne. Najhujše pa je to, da ta človek običajno pride po nastopu do tebe in ti reče, da je bilo res dobro," nam je zaupal Aleš Kuzman.

"Jaz upam na čim več reakcij, najsibodo pozitivle ali negativne. Seveda upam na bolj pozitivne. Upam, da se ljudje smejijo in sprostijo," pa je dejal Alen Mastnak.

Festival smeha praznuje letos svojo polnoletnost in program je bil tokrat še bolj razmigan, preplet komedije, teatra, televizije, glasbe.

"Nastopam z legendarnimi Plagiati, bendom, ki obstaja že od včeraj popldan. to je naš prvi koncert in glede na to, kar bodo ljudje slišali, najbrž tudi naš zadnji. Poslovilna turneja," je o svojem nastopu in sodelujočih povedal Bizovičar.

Zadnji festivalski večer so pred občinstvo stopili Uroš Kuzman, Jure Mastnak, Aleksander Pozvek, Lado Bizovičar, Alen Mastnak, Dejan Ikovic-Bushi, Tim Andrič in Primož Alič.

Najbolj poseben Panč doslej

Domača stand-up scena se je v 18 letih lepo razvila in že nekaj let se klasičen stand-up vedno bolj meša z glasbo, teatrom, televizijo, filmom, iluzionizmom, kabaretom, lutkami in drugimi ustvarjalnimi izrazi. Komiki so postali nepogrešljiv člen medijskih in oglaševalskih ekip in tudi ustvarjalci iz drugih žanrov se radi preizkušajo v stand-upu. Cilj večine resnih igralcev pa je: vedno ponuditi nekaj novega, drugačnega, kar bo presenetilo in premaknilo osvežitev željno občinstvo.

Anion6anion
26. 08. 2025 20.41
Pa ste spet Bizovičarja postavili v ospredje, ceorav je izpet
Drugorazredni Turk
26. 08. 2025 20.29
Nism vedu da se je sploh začel.
