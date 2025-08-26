Zaključil se je 18. Panč

Ste se kdaj vprašali, kako se pred nastopom ogrejejo nastopajoči? Pa tudi kaj si mislijo o odrskih kolegih?

"Predvsem njegov slog oblačenja mi je zelo všeč. Veliko krat imam občutek, da je tisti paket iz About You, ki ga je Djuro nazaj poslal," je kolego komika Lada Bizovičarja opisal Aleksander Pozvek, Bizovičar pa mu je vrnil z: "Meni je všeč njegov slog, lepo mi je, da pri komediji stavi na svoj seksapil in na surovi ter primarni šarm."

V ljubezni, vojni in stand-upu je dovoljeno vse, ali pač? Komiki pogosto preizkušajo meje, vodijo pa jih odzivi občinstva. Jih bremeni, če niso tako nasmejani, kot pričakujejo?

"Probam ne gledati. Tudi če imam 400 ljudi, ki se smejijo, bom videl tistega, ki se ne. Najhujše pa je to, da ta človek običajno pride po nastopu do tebe in ti reče, da je bilo res dobro," nam je zaupal Aleš Kuzman.

"Jaz upam na čim več reakcij, najsibodo pozitivle ali negativne. Seveda upam na bolj pozitivne. Upam, da se ljudje smejijo in sprostijo," pa je dejal Alen Mastnak.

Festival smeha praznuje letos svojo polnoletnost in program je bil tokrat še bolj razmigan, preplet komedije, teatra, televizije, glasbe.

"Nastopam z legendarnimi Plagiati, bendom, ki obstaja že od včeraj popldan. to je naš prvi koncert in glede na to, kar bodo ljudje slišali, najbrž tudi naš zadnji. Poslovilna turneja," je o svojem nastopu in sodelujočih povedal Bizovičar.

Zadnji festivalski večer so pred občinstvo stopili Uroš Kuzman, Jure Mastnak, Aleksander Pozvek, Lado Bizovičar, Alen Mastnak, Dejan Ikovic-Bushi, Tim Andrič in Primož Alič.