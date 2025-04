Zakonca Emeršič naj bi pričakovala tretjega otroka.

61-letni slovenski igralec Bojan Emeršič in 40-letna igralka Viktorija Bencik Emeršič, oba znana obraza POP TV in VOYO serij, naj bi po poročanju revije Suzy kmalu povečala svojo družino. Zakonca imata skupaj že dva najstniška sinova, in sicer Tiborja, ki se je rodil leta 2008, ter Oskarja, ki je na svet prijokal leta 2014. Bojan in Viktorija o novici zaenkrat še ne govorita javno, informacije za naš medij pa nista ne potrdila ne ovrgla.

Igralca, ki skrbno varujeta svoji zasebni življenji, sta o družinskem življenju po rojstvu prvorojenca spregovorila za naš portal 24ur.com. "Vloga starševstva je edinstvena in neprimerljiva s katero koli drugo. Biti mama je najlepše, kar se ti lahko zgodi," je dejala Viktorija, Bojan pa dodal: "Otroka nikoli nisem doživljal kot plod ideje, ampak kot rezultat harmonije s partnerjem. Ko sva z Viktorijo začutila neko mirnost, stabilnost drug ob drugem, se je zgodil Tibor."