Domača scena

Zakonca Emeršič povila tretjega otroka

Ljubljana, 27. 08. 2025 10.22 | Posodobljeno pred 13 minutami

Avtor
E.M.
Igralca Bojan Emeršič in Viktorija Bencik Emeršič sta se po poročanju revije Lady razveselila prihoda tretjega otroka. 61-letni igralec in 40-letna igralka, oba znana obraza POP TV in VOYO serij, imata skupaj že dva najstniška sinova Tiborja in Oskarja. Spol in ime novorojenčka zaenkrat ostajata skrivnost.

Zakonca Emeršič povila tretjega otroka.
Zakonca Emeršič povila tretjega otroka. FOTO: Cankarjev dom

Zakonca Emeršič, 61-letni igralec Bojan Emeršič in 40-letna igralka Viktorija Bencik Emeršič, sta se po poročanju revije Lady razveselila prihoda tretjega otroka, čigar ime in spol zaenkrat ostajata skrivnost. Znana obraza naše medijske hiše imata skupaj že dva najstniška sinova, in sicer Tiborja, ki se je rodil leta 2008, ter Oskarja, ki je na svet prijokal leta 2014.

Igralca, ki skrbno varujeta svoji zasebni življenji, sta o družinskem življenju po rojstvu prvorojenca spregovorila za naš portal 24ur.com. "Vloga starševstva je edinstvena in neprimerljiva s katero koli drugo. Biti mama je najlepše, kar se ti lahko zgodi," je dejala Viktorija, Bojan pa dodal: "Otroka nikoli nisem doživljal kot plod ideje, ampak kot rezultat harmonije s partnerjem. Ko sva z Viktorijo začutila neko mirnost, stabilnost drug ob drugem, se je zgodil Tibor."

kinimod
27. 08. 2025 10.36
Vprašanje , kdo je tu oče ?
