Zakonca Emeršič povila tretjega otroka.

Zakonca Emeršič, 61-letni igralec Bojan Emeršič in 40-letna igralka Viktorija Bencik Emeršič, sta se po poročanju revije Lady razveselila prihoda tretjega otroka, čigar ime in spol zaenkrat ostajata skrivnost. Znana obraza naše medijske hiše imata skupaj že dva najstniška sinova, in sicer Tiborja, ki se je rodil leta 2008, ter Oskarja, ki je na svet prijokal leta 2014.
Igralca, ki skrbno varujeta svoji zasebni življenji, sta o družinskem življenju po rojstvu prvorojenca spregovorila za naš portal 24ur.com. "Vloga starševstva je edinstvena in neprimerljiva s katero koli drugo. Biti mama je najlepše, kar se ti lahko zgodi," je dejala Viktorija, Bojan pa dodal: "Otroka nikoli nisem doživljal kot plod ideje, ampak kot rezultat harmonije s partnerjem. Ko sva z Viktorijo začutila neko mirnost, stabilnost drug ob drugem, se je zgodil Tibor."
