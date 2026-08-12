Zakonca Golob na zasluženem oddihu: 'Svobodna'

Tina Gaber Golob si je s svojim soprogom Robertom Golobom privoščila zaslužen oddih. Vplivnica, ki je pred odhodom na dopust sporočila, da si počitnic ni privoščila že več kot 440 dni, se je s svojim izbrancem, nekdanjim premierjem, najprej odpravila na hrvaško obalo, kjer je čas preživljala s svojo sestro in njeno družino, nato pa sta zakonca odpotovala še v Turčijo, natančneje v pristaniško mesto Bodrum, kjer se nahajata trenutno.

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Vplivnica je na družbena omrežja delila številne utrinke z njunih dogodivščin, med katerimi ni manjkalo niti romantičnih fotografij in posnetkov. Veliko časa sta preživela na čolnu, kjer je nastal tudi posnetek, na katerem 40-letnica objema svojega skoraj dve desetletji starejšega moža, medtem ko ta krmari po morju. Posnetku, na katerem ju obdajajo neskončno morje in sončni žarki, medtem ko jima veter mrši lase, je pripisala: "Svobodna".

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