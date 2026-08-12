Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Zakonca Golob na zasluženem oddihu: 'Svobodna'

Bodrum, 12. 08. 2026 11.48 pred 15 urami 1 min branja 249

Avtor:
E.K.
Zakonca Golob na zasluženem oddihu

Tina Gaber in nekdanji premier Robert Golob sta si po dolgem času privoščila zaslužen oddih. Po brezskrbnih dneh na hrvaški obali ju je pot popeljala vse do turškega Bodruma, kjer te dni uživata v morskih radostih in romantičnem vzdušju.

Tina Gaber Golob si je s svojim soprogom Robertom Golobom privoščila zaslužen oddih. Vplivnica, ki je pred odhodom na dopust sporočila, da si počitnic ni privoščila že več kot 440 dni, se je s svojim izbrancem, nekdanjim premierjem, najprej odpravila na hrvaško obalo, kjer je čas preživljala s svojo sestro in njeno družino, nato pa sta zakonca odpotovala še v Turčijo, natančneje v pristaniško mesto Bodrum, kjer se nahajata trenutno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vplivnica je na družbena omrežja delila številne utrinke z njunih dogodivščin, med katerimi ni manjkalo niti romantičnih fotografij in posnetkov. Veliko časa sta preživela na čolnu, kjer je nastal tudi posnetek, na katerem 40-letnica objema svojega skoraj dve desetletji starejšega moža, medtem ko ta krmari po morju. Posnetku, na katerem ju obdajajo neskončno morje in sončni žarki, medtem ko jima veter mrši lase, je pripisala: "Svobodna".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakonca sta si večno zvestobo obljubila lanskega septembra v vili Tartini v Strunjanu. Obred je vodil ljubljanski župan Zoran Janković, na svadbi pa ni manjkalo znanih Slovencev, ki so jih med poročnim slavjem s svojim nastopom presenetili Mambo Kings in Miran Rudan.

Tina Gaber Golob Robert Golob dopust poletje zakonca

Katarina Čas delila utrinke z dopusta

Znani obrazi svetujejo, kam se odpraviti na izlet po Sloveniji

24ur.com Tina Gaber Golob se je oglasila z žura: 'Obožujem slovensko glasbo'
Bibaleze.si Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
Zadovoljna.si Slovenski vplivnici svetujeta, kam na prvi izlet leta
24ur.com Podeželje z zgodbo: Pilonova galerija, skrivnostna Šverc tura in Lijak
24ur.com Andreja Špeh: Lukove besede so neizmerno lepa popotnica
Moskisvet.com Teniški as in najlepša Zemljanka ujeta med strastnim poljubljanjem
24ur.com Nadiya Bychkova s hčerko Milo uživala v Saint-Tropezu
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI249

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ajdanakolesu
12. 08. 2026 21.54
Super, naj uživata. Kaj Urša je pa v srbski enklavi v Bih ali v Tel Avivu?
Odgovori
+1
1 0
Castrum
12. 08. 2026 21.52
Daleč najboljša stvar, ki se jenzgodila Sloveniji je to da Golob ni več PM
Odgovori
+3
3 0
Castrum
12. 08. 2026 21.51
Ma dobro, kolk sta stara? 15?16?. Pubertetniške fore...
Odgovori
+2
3 1
Bolfenk2
12. 08. 2026 21.37
S čim pa sta si zaslužila dopust?
Odgovori
+4
5 1
lakala28
12. 08. 2026 21.55
Za Tino ne vem, dr. Golob pa je minimalca in pokojnine dvignil za 30%, poceni smo tankali, poceni elektriko smo imeli, saniral je požar na Krasu, poplave na Koroškem..... ljubljeni kletni vodja v zgodovini razen afer in vehementnih kreditov ni pokazal NIČ in še enkrat NIČ. Kaj tu ni jasno?
Odgovori
0 0
Misika1967
12. 08. 2026 21.35
Ste pregledali stevce pri svojih??? Kulometrina je velika z veliko ovinki. Namesto da se z drugimi ukvarjate bi rajsi svoje stevce porihtali da se vam nebo sosed smejal.
Odgovori
-3
0 3
Eksiflajs96
12. 08. 2026 21.21
Res zasluzen ja... kaj bi sele za nas blo k delamo na 36 stopinjah da majo lahko oni jahtice...
Odgovori
+7
8 1
Misika1967
12. 08. 2026 21.31
Vprasaj sefa zakaj delas na 36,uboggi obrtniki nimajo za plestenko vode za vas.
Odgovori
-1
1 2
Tomaž Hacin
12. 08. 2026 21.19
Pa kar tam naj ostaneta.
Odgovori
+0
4 4
natas999
12. 08. 2026 21.14
to je pa top novica,a to je vaš domet???
Odgovori
+3
4 1
prinašalec2
12. 08. 2026 20.35
Popovci niste šli zraven? 😆
Odgovori
+10
11 1
boslo
12. 08. 2026 20.31
Na njuno srečo naše represivne inštitucije ne delujejo
Odgovori
+9
10 1
lakala28
12. 08. 2026 21.57
Pa še kako delajo. Zato je naš bolnik kar naprej oproščen pregona ali kazni, ker zadeve zastarajo. Če bi delali, kot se zagre, bi se zadeve zaključile v roku, kot se za kurje tatove.
Odgovori
0 0
kuzapazi5
12. 08. 2026 20.27
Naslednjih 14 dni bo ključnih :-)
Odgovori
+10
10 0
pingvinges
12. 08. 2026 20.27
Pa koga za boga to zanima. Nas je veliko več na dopustu pa o nas ne piše noben
Odgovori
+10
12 2
lakala28
12. 08. 2026 21.58
Če bi nam dvignil plače in pokojnine, kot nam jih je dr. Golob s svojo vlado, bi se pisalo, brez skrbi. O vladi prevarantov, ki nam draži gorivo na račun veledobičkov južnam in orbanescuju, tega ne bo.
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
12. 08. 2026 20.25
Čestitam Robiju, da si je končno omislil presaditev las... Da ne bo izgledal kot en puklasti čelavi...
Odgovori
+0
8 8
tina se je kur bala
12. 08. 2026 20.15
Ia, ia, ia, ia
Odgovori
+6
6 0
lakala28
12. 08. 2026 21.59
Naravnost iz kleti, a ne? Pristno zveni, res.
Odgovori
0 0
natas999
12. 08. 2026 20.13
in to je novica😆😂😁👎
Odgovori
+13
14 1
deny-p
12. 08. 2026 20.00
Kaj pa fantastičen Karigador....
Odgovori
+10
11 1
Misika1967
12. 08. 2026 21.32
Kaj pa jahta pa mavricijus
Odgovori
+0
2 2
Ricinus
12. 08. 2026 19.53
Tale članek ima pa tak učinek, kot da bi biku z rdečo cunjo pred očmi pomahal 🤣
Odgovori
+7
7 0
Komentatorchek
12. 08. 2026 19.48
Tota sva sta že celo življenje na dopusti 🤮
Odgovori
+9
11 2
Insta Btc
12. 08. 2026 19.48
Skrajni levičar, ki pa živi skrajno desničarsko! Fuj prevara!
Odgovori
+9
10 1
dark Cat
12. 08. 2026 19.35
440 dni ....navadna laž
Odgovori
+10
11 1
bibaleze
Portal
Čeprav je ni omenil v oporoki, je po njegovi smrti podedovala vse
Kako vzgojiti otroka, ki zna reči ne
Kako vzgojiti otroka, ki zna reči ne
Družina Schumacher delila veselo novico: Ralf Schumacher bo prvič dedek
Družina Schumacher delila veselo novico: Ralf Schumacher bo prvič dedek
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
zadovoljna
Portal
Nov moški v življenju hrvaške pevke? Fotografije sprožile val ugibanj
Sončev mrk prinaša usodne preobrate za dve astrološki znamenji
Sončev mrk prinaša usodne preobrate za dve astrološki znamenji
Tako lepa je znana Slovenka, ko zjutraj pije kavo
Tako lepa je znana Slovenka, ko zjutraj pije kavo
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
vizita
Portal
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Starejši od 50 let bi morali uživati ta vitamin: ščiti pred osteoporozo, izboljšuje spomin in podaljšuje življenje
Starejši od 50 let bi morali uživati ta vitamin: ščiti pred osteoporozo, izboljšuje spomin in podaljšuje življenje
Slovenski oftalmologi svarijo pred poškodbami vida med Sončevim mrkom
Slovenski oftalmologi svarijo pred poškodbami vida med Sončevim mrkom
Samopoškodovalne misli: zakaj se pojavijo in kaj pomenijo
Samopoškodovalne misli: zakaj se pojavijo in kaj pomenijo
cekin
Portal
Najdražje napake generacije 40+: ena vas lahko stane mirne starosti
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
moskisvet
Portal
Zaroka v raju: Kdo je moški, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu?
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Želite električno kolo s subvencijo? Denarja skoraj ni več
Želite električno kolo s subvencijo? Denarja skoraj ni več
Policisti mislili, da so našli truplo: v kovčku jih je čakala erotična lutka
Policisti mislili, da so našli truplo: v kovčku jih je čakala erotična lutka
dominvrt
Portal
Kompostni čaj za rastline: kako ga pripraviti in ali res pomaga vrtu
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
okusno
Portal
Ko vam je zaradi vročine slabo in nimate apetita: to jejte, da ne obremenite želodca
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
voyo
Portal
Srečen dan mrtvih
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Za Eliso: Primer Claps
Za Eliso: Primer Claps
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897