Zakonca Piletič že mesec dni uživata v radostih starševstva

Anej in Iza Piletič sta 9. oktobra postala starša prikupni deklici Avi Eli. Mesec dni po rojstvu prvorojenke je z nami svoje občutke in podrobnosti družinskega življenja delila ponosna mamica. "Biti mamica je nekaj najlepšega, kar sem doživela v življenju, in v tej vlogi neizmerno uživam. Še zdaj pa se moram kdaj uščipniti, da je vse to res in da imam nekoga, ki me bo klical mami," nam je zaupala Iza Piletič.
Rojstvo malčice je v trenutku spremenilo njuno življenje. "Definitivno zdaj vidim, kaj je to brezpogojna ljubezen ... v trenutku, ko se je Ava Ela rodila, sem dobila popolnoma drugačen pogled na svet," je priznala.
Prvi tedni skupnega življenja so bili za družino predvsem čustveni. "Od solz (sreče) pa do vseh prvičev – prvi sprehod, prvo kopanje ..., ki mi bodo definitivno ostali v spominu za vedno. Predvsem pa smo uživali v vseh malih trenutkih, skupaj kot družina," je povedala novopečena mamica in dodala: "Ava Ela je najboljša mešanica Aneja in mene. Zelo je pridna, mirna, že zdaj prespimo skoraj celo noč in dejansko nisva čisto nič bolj utrujena zdaj, ko je končno z nama."
Mladi očka Anej, ki je postal znan z nastopanjem v dvojcu BQL, v katerem sta sodelovala z bratom Rokom Piletičem, se je s svojo izbranko poročil pred štirimi leti. Pred dvema letoma je glasbenik zapustil dvojec in se odpravil v ZDA, kjer ustvarja glasbo za druge izvajalce in izvajalke pod umetniškim imenom Oliver Rio. A zdaj, ko je na svet prijokala hčerka, se je popolnoma posvetil družini.
"Ja, Anej dela od doma, tako da smo vedno skupaj in skupaj skrbiva za Avo Elo. Tudi ponoči vstajava oba in lahko rečem, da je Anej čudovit ati," je o svojem soprogu dejala Iza in dodala: "Anejeva prioriteta je bila vedno družina, zdaj se pa to izraža še toliko bolj. Najprej bomo uskladili nov ritem življenja, delo pa bo že počakalo."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.