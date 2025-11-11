Zakonca Piletič že mesec dni uživata v radostih starševstva

Anej in Iza Piletič sta 9. oktobra postala starša prikupni deklici Avi Eli . Mesec dni po rojstvu prvorojenke je z nami svoje občutke in podrobnosti družinskega življenja delila ponosna mamica. "Biti mamica je nekaj najlepšega, kar sem doživela v življenju, in v tej vlogi neizmerno uživam. Še zdaj pa se moram kdaj uščipniti, da je vse to res in da imam nekoga, ki me bo klical mami," nam je zaupala Iza Piletič.

Rojstvo malčice je v trenutku spremenilo njuno življenje. "Definitivno zdaj vidim, kaj je to brezpogojna ljubezen ... v trenutku, ko se je Ava Ela rodila, sem dobila popolnoma drugačen pogled na svet," je priznala.

Prvi tedni skupnega življenja so bili za družino predvsem čustveni. "Od solz (sreče) pa do vseh prvičev – prvi sprehod, prvo kopanje ..., ki mi bodo definitivno ostali v spominu za vedno. Predvsem pa smo uživali v vseh malih trenutkih, skupaj kot družina," je povedala novopečena mamica in dodala: "Ava Ela je najboljša mešanica Aneja in mene. Zelo je pridna, mirna, že zdaj prespimo skoraj celo noč in dejansko nisva čisto nič bolj utrujena zdaj, ko je končno z nama."