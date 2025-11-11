Svetli način
Domača scena

Zakonca Piletič že mesec dni uživata v radostih starševstva

11. 11. 2025

Eva Kolarič
5

Minil je prvi mesec od rojstva deklice Ave Ele, ki je na svet prijokala presrčnima staršema Aneju in Izi Piletič. Novopečena starša izjemno uživata v novi vlogi. "Definitivno zdaj vidim, kaj je to brezpogojna ljubezen," nam je zaupala ponosna mamica.

Anej in Iza Piletič sta 9. oktobra postala starša prikupni deklici Avi Eli. Mesec dni po rojstvu prvorojenke je z nami svoje občutke in podrobnosti družinskega življenja delila ponosna mamica. "Biti mamica je nekaj najlepšega, kar sem doživela v življenju, in v tej vlogi neizmerno uživam. Še zdaj pa se moram kdaj uščipniti, da je vse to res in da imam nekoga, ki me bo klical mami," nam je zaupala Iza Piletič.

Anej in Iza Piletič s svojo prvorojenko Avo Elo.
Anej in Iza Piletič s svojo prvorojenko Avo Elo. FOTO: osebni arhiv

Rojstvo malčice je v trenutku spremenilo njuno življenje. "Definitivno zdaj vidim, kaj je to brezpogojna ljubezen ... v trenutku, ko se je Ava Ela rodila, sem dobila popolnoma drugačen pogled na svet," je priznala.

Prvi tedni skupnega življenja so bili za družino predvsem čustveni. "Od solz (sreče) pa do vseh prvičev – prvi sprehod, prvo kopanje ..., ki mi bodo definitivno ostali v spominu za vedno. Predvsem pa smo uživali v vseh malih trenutkih, skupaj kot družina," je povedala novopečena mamica in dodala: "Ava Ela je najboljša mešanica Aneja in mene. Zelo je pridna, mirna, že zdaj prespimo skoraj celo noč in dejansko nisva čisto nič bolj utrujena zdaj, ko je končno z nama."

Mladi očka Anej, ki je postal znan z nastopanjem v dvojcu BQL, v katerem sta sodelovala z bratom Rokom Piletičem, se je s svojo izbranko poročil pred štirimi leti. Pred dvema letoma je glasbenik zapustil dvojec in se odpravil v ZDA, kjer ustvarja glasbo za druge izvajalce in izvajalke pod umetniškim imenom Oliver Rio. A zdaj, ko je na svet prijokala hčerka, se je popolnoma posvetil družini.

Malčica se je rodila 9. oktobra.
Malčica se je rodila 9. oktobra. FOTO: osebni arhiv

"Ja, Anej dela od doma, tako da smo vedno skupaj in skupaj skrbiva za Avo Elo. Tudi ponoči vstajava oba in lahko rečem, da je Anej čudovit ati," je o svojem soprogu dejala Iza in dodala: "Anejeva prioriteta je bila vedno družina, zdaj se pa to izraža še toliko bolj. Najprej bomo uskladili nov ritem življenja, delo pa bo že počakalo."

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AshBurton
11. 11. 2025 16.22
+1
Obvezen 12mesecni tecaj vzgoje za te novodobne starse kr to pa ni vec normalno!!!Mediji pa...skoda besed🤮!!!7000 slik 5000 objav 1 otrok in dva neumna starsa!!!
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
11. 11. 2025 16.03
+2
Upam da jih bo otrok, ko dopolni polnoletnost, tožil za objavo teh posnetkov
ODGOVORI
2 0
cirenij
11. 11. 2025 15.51
+4
Groza, otroka tako izpostavljat javnosti! Kaj je tem staršem?
ODGOVORI
5 1
medŠihtom
11. 11. 2025 15.49
-2
pri 9 miljardah tovrstne brukice niso nek dosežek. prej mašilo za dovhčas, za tisth prvih par let. potem pa ponovi vajo in nadaljnih 30+ let onesnaževanja planeta in odplačevanje kredita in same skrbi. ni vredno. zavetišča ter ulice so polna takšnih in drugačnih primerkov ki jih lahko rešiš, če že hočeš tisti pravi občutek - biti koristen. kar itak nisi.
ODGOVORI
0 2
cirenij
11. 11. 2025 15.58
+1
Kateri članek si to komentiral?
ODGOVORI
1 0
