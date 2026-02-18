Zala Djuric naj bi se razveselila prvega otroka

Zala Djuric naj bi prvič postala mamica. Igralka, ki so jo naši gledalci še posebej vzljubili v priljubljenih serijah Skrito v raju in Hiša ljubezni, in njen mož Grega naj bi se po poročanju portala zurnala24.si razveselila hčerke. Novice sicer javno še nista potrdila, a tudi sicer zasebno življenje skrbno skrivata pred očmi javnosti.
Mož jo je nekajkrat izjemoma spremljal tudi na javnih dogodkih, med drugim oktobra 2019, ko je na družbeno omrežje objavila tudi njuno skupno fotografijo, h kateri je dodala čustven zapis.
"On obstaja. Ni iz industrije in ne prenaša zlobnih medijev toliko kot jaz. Zato ga ni na mojih družbenih omrežjih. Poleg tega je moje vse. In že ga pogrešam," je takrat zapisala o svojem več kot desetletje starejšem izbrancu.
