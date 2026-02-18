Naslovnica
Domača scena

Zala Djuric naj bi se razveselila prvega otroka

Ljubljana, 18. 02. 2026 15.13 pred dvema minutama 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Zala Djuric

Igralka Zala Djuric naj bi se razveselila prvega otroka. Kot smo poročali novembra, je novico, da je hčerka v veselem pričakovanju, potrdila Tanja Ribič, ki je takrat dejala, da se družina že zelo vesli naraščaja.

Zala Djuric naj bi prvič postala mamica. Igralka, ki so jo naši gledalci še posebej vzljubili v priljubljenih serijah Skrito v raju in Hiša ljubezni, in njen mož Grega naj bi se po poročanju portala zurnala24.si razveselila hčerke. Novice sicer javno še nista potrdila, a tudi sicer zasebno življenje skrbno skrivata pred očmi javnosti.

Zala Djurić naj bi se razveselila prvega otroka.
Zala Djurić naj bi se razveselila prvega otroka.
FOTO: Luka Kotnik

Mož jo je nekajkrat izjemoma spremljal tudi na javnih dogodkih, med drugim oktobra 2019, ko je na družbeno omrežje objavila tudi njuno skupno fotografijo, h kateri je dodala čustven zapis.

Preberi še Igralka Zala Djuric bo postala mamica

"On obstaja. Ni iz industrije in ne prenaša zlobnih medijev toliko kot jaz. Zato ga ni na mojih družbenih omrežjih. Poleg tega je moje vse. In že ga pogrešam," je takrat zapisala o svojem več kot desetletje starejšem izbrancu.

bibaleze
