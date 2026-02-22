Naslovnica
Domača scena

Zala Djuric potrdila veselo novico: Postala sem mama

Ljubljana, 22. 02. 2026 15.55

Avtor:
K.Z.
Zala Djuric

Igralka Zala Djuric je na družbenem omrežju potrdila veselo novico, da je nedavno postala mama. Hči Tanje Ribič in Branka Đurića se je z možem Grego pred dnevi razveselila prvega otroka, s svojimi sledilci pa je zdaj na družbenem omrežju delila tudi fotografijo, na kateri je pokazala nosečniški trebušček.

Igralka Zala Djuric je potrdila, da se je razveselila prvega otroka. "Postala sem mama. Dobila sem največjo nagrado in najpomembnejšo vlogo," je zapisala na družbenem omrežju, objavi pa dodala tudi tri svoje fotografije. Na eni od teh je pokazala tudi nosečniški trebušček. Kot smo poročali novembra, je novico, da je hčerka v veselem pričakovanju, potrdila Tanja Ribič, ki je takrat dejala, da se družina že zelo vesli naraščaja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralka, ki so jo naši gledalci še posebej vzljubili v priljubljenih serijah Skrito v raju in Hiša ljubezni, svoje zasebno življenje sicer skrbno skriva pred očmi javnosti. Zala podrobnosti o dojenčku ni razkrila, z možem pa naj bi se razveselila deklice.

DJ Umek je imel v lasti več kot 600 parov čevljev

Od Erica Danea se je z objavo poslovilo dekle, žena prvič v javnosti

