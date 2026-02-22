Zala Djuric potrdila veselo novico: Postala sem mama

Igralka Zala Djuric je potrdila, da se je razveselila prvega otroka. "Postala sem mama. Dobila sem največjo nagrado in najpomembnejšo vlogo," je zapisala na družbenem omrežju, objavi pa dodala tudi tri svoje fotografije. Na eni od teh je pokazala tudi nosečniški trebušček. Kot smo poročali novembra, je novico, da je hčerka v veselem pričakovanju, potrdila Tanja Ribič, ki je takrat dejala, da se družina že zelo vesli naraščaja.