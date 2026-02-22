Zala Djuric potrdila veselo novico: Postala sem mama

Igralka Zala Djuric je potrdila, da se je razveselila prvega otroka. "Postala sem mama. Dobila sem največjo nagrado in najpomembnejšo vlogo," je zapisala na družbenem omrežju, objavi pa dodala tudi tri svoje fotografije. Na eni od teh je pokazala tudi nosečniški trebušček. Kot smo poročali novembra, je novico, da je hčerka v veselem pričakovanju, potrdila Tanja Ribič, ki je takrat dejala, da se družina že zelo vesli naraščaja.
Igralka, ki so jo naši gledalci še posebej vzljubili v priljubljenih serijah Skrito v raju in Hiša ljubezni, svoje zasebno življenje sicer skrbno skriva pred očmi javnosti. Zala podrobnosti o dojenčku ni razkrila, z možem pa naj bi se razveselila deklice.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.