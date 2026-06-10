Zaljubljena Kaja in Karlo: Skupaj ustvarjava najlepše spomine

"Skupaj ustvarjava najlepše spomine," sta prepričana Kaja Casar in Karlo Godec. Zaljubljenca, ki sta svojo zvezo začela pred kamerami v šovu Sanjski moški Hrvaške, nato pa sta morala več kot pol leta skrivati svojo srečo, zdaj živita s polnimi pljuči in se ne pustita omejevati. Svojo ljubezen ponosno delita s svetom in oboževalci.

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Lepa Slovenka in postavni Hrvat, ki po koncu oddaje skupaj živita v Zagrebu, pogosto na družbenih omrežjih delita skupne fotografije. Nedavno sta si tako privoščila romantičen večer v eni od hrvaških elitnih restavracij in uživala v glasbeni spremljavi pesmi Moja Posljednja I Prva Ljubavi, ki jo izjava Tereza Kesovija. Posnetek skupnega prepevanja, objemanja pa tudi zaljubljenih pogledov in simpatičnega poljubčka je Kaja delila na Instagramu.