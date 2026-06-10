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Domača scena

Zaljubljena Kaja in Karlo: Skupaj ustvarjava najlepše spomine

Zagreb, 10. 06. 2026 07.53 pred 23 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
kaja in karlo

Kaja Casar in Karlo Godec živita svojo ljubezensko pravljico. Njuna ljubezen je preživela več kot pol leta skrivanja pred radovedno javnostjo, zdaj pa končno dihata s polnimi pljuči in brez strahu hodita po svetu ter skupaj ustvarjata spomine. In kot pravita sama, so prav skupni spomini nekaj najlepšega.

"Skupaj ustvarjava najlepše spomine," sta prepričana Kaja Casar in Karlo Godec. Zaljubljenca, ki sta svojo zvezo začela pred kamerami v šovu Sanjski moški Hrvaške, nato pa sta morala več kot pol leta skrivati svojo srečo, zdaj živita s polnimi pljuči in se ne pustita omejevati. Svojo ljubezen ponosno delita s svetom in oboževalci.

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Lepa Slovenka in postavni Hrvat, ki po koncu oddaje skupaj živita v Zagrebu, pogosto na družbenih omrežjih delita skupne fotografije. Nedavno sta si tako privoščila romantičen večer v eni od hrvaških elitnih restavracij in uživala v glasbeni spremljavi pesmi Moja Posljednja I Prva Ljubavi, ki jo izjava Tereza Kesovija. Posnetek skupnega prepevanja, objemanja pa tudi zaljubljenih pogledov in simpatičnega poljubčka je Kaja delila na Instagramu.

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Poleg posnetka je objavila tudi dve njuni fotografiji, iz katerih je razvidno, kako elegantno sta se za takšen dogodek uredila. Karlo je nosil sivo moško obleko, Kaja pa je z dolgo zeleno obleko, ki je razkrivala predel okoli popka, ponosno pokazala svojo natrenirano postavo. Nad zaljubljenim parom so bili navdušeni številni znani obrazi, kar je razvidno tudi iz komentarjev. Da sta skupaj izjemno lepa in da 27-letnici zelena obleka resnično pristoji, so namreč komentirale tudi Jasna Vale, Katarina Benček in Tjaša Kokalj Jerala, fotografijo pa je všečkala celoTina Gaber Golob.

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KOMENTARJI1

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Amethist
10. 06. 2026 08.16
Lepo, Kaja je delovala vredu punca, že v slovenskem sanjskem moškem.
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