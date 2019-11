Zaljubljenca kupila psičko in ji dala nenavadno ime

Tilen Grah do zdaj nikoli ni imel psa. Ima pa na tem področju več izkušenj njegova izbrankaNataša Horvat. Njeni prvi psički je bilo ime Happy in je dočakala neverjetnih 17 let. Happy je imela mladička, ki je slišal na ime Tai. Ta zdaj šteje dobrih 12 let.

"Odločila sva se, da bova kupila še enega kužka. Želela sva si rjavo psičko z rodovnikom, dolgo sva iskala. Po parih mesecih čakanja sva našla točno to, kar sva si želela. Spomnim se dneva, ko sem jo prvič zagledal. Z Natašo sva stopila v sobo, ona je ležala in bila obrnjena s hrbtom proti vhodu. Kar ignorirala je vse okoli sebe. Ko sva jo prvič vzela v naročje, sva takoj ugotovila, da sva se odločila pravilno. Bila je nekaj posebnega," je za 24ur.com o novi članici družine povedal Tilen.

Psička, pasme shih-tzu, se je že od prvega dne privadila na novo okolje in z njo do zdaj nista imela nobenih težav. Zanjo pa sta izbrala prav posebno ime.