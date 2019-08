Zaljubljenca uživala v prvem skupnem dopustu

Za glasbenike so poletni meseci velikokrat delovno obarvani, a to še ne pomeni, da si ne morejo vzeti časa za pobeg do morja. To je storila tudi pevkaMaja Oderlap, ki nam je zaupala, da je njen poletni dopust vedno aktiven in da je bila tudi letos na prečudovitih lokacijah.

"Samo enkrat mi je "uspelo" poležavati na plaži, tudi pri branju knjig sem bila tokrat bolj skopa, saj mi ni uspelo prebratI niti ene. Ker tudi, ko nisem na počitnicah, rada hribolazim, je bilo to nujno še na oddihu (nasmeh). Povzpela sem se na Osorščico. Gre za najvišji vrh creško-lošinjskega otočja," je za 24ur.com povedala o svojih dopustniških navadah ter dodala, da se dobro znajde tudi za štedilnikom: