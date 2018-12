Zaljubljenca za novo leto pobegnila na Havaje

Tilen Grah je velik navdušenec deskanja na vodi, ki ga je prvič preizkusil letos poleti v Los Angelesu. Zdaj pa bo to strast do vodnega športa zaužil še na Havajih, ki so zanj odnekdaj idilična in nedosegljiva destinacija.

''Havaji so se mi vedno zdeli oddaljeni ... Po spletu kroži na tisoče čudovitih slik in ko jih vidiš, ti ob njih zastane dih in si zaželiš, da bi bil tam. Ker sva z Natašo želela praznovati novo leto na toplem, sva se pogovarjala, kam bi šla. Izbirala sva med različnimi kraji, ena možnost so bili tudi Havaji. Nataša se je nato odločila, da mi bo pripravila presenečenje, in tako je kar sama izbrala kraj,'' je za 24ur.com povedal Tilen, ki je bil nad presenečenjem presrečen.