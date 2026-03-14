Zaljubljeni Domen Valič delil simpatične fotografije s svojo drago

"Tvoje besede so mir, dejanja tvoja so moč. Pogled in dih tvoj prihodnost. Utrip, prižet name ves vroč. Nosiš me daleč, do mojega cilja in dlje. Ti si vse. Vse. Vse," je na Instagramu zapisal Domen Valič in delil nekaj simpatičnih fotografij s svojo drago. Srce priljubljenega igralca je namreč že pred časom osvojila koreografinja in plesalka Tjaša Žibert.
Zaljubljeni Domen je ob slovenskem prazniku zaljubljencev delil utrinke njunih skupnih dogodivščin. Prva fotografija prikazuje, kako igralec svojo drago poljublja na lice, sledi posnetek, na katerem Tjaša pleše v odsevnem jopiču s krono na glavi, nato pa je na vrsti fotografija, ki prikazuje, da si zaljubljeni par zna privoščiti tudi nekaj trenutkov zase z masko na obrazu. Na zadnji fotografiji je plesalka sama, medtem ko po zajtrku sedi za mizo in se z nasmehom na obrazu nastavlja soncu.
Zaljubljenca o svoji ljubezni sprva nista veliko razpredala v javnosti, konec leta pa je igralec objavil njuno prvo skupno fotografijo. Takrat še ni bilo povsem jasno, ali je med njima kaj več kot prijateljstvo. Konec februarja je sledila skrivnostna objava posnetka z zgovornim opisom "Rada me ma", ki ni razkrila dekleta, je pa Tjaša pod objavo komentirala, da je to dejstvo. Nato pa je bilo skrivalnic dovolj in Domen je delil fotografijo, na kateri se s svojo drago poljubljata ter tako potrdil, da je ponovno zaljubljen.
