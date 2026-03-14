Domača scena

Zaljubljeni Domen Valič delil simpatične fotografije s svojo drago

Ljubljana, 14. 03. 2026 12.48

Avtor:
K.A.
domen valič

Pred dnevi smo praznovali gregorjevo, dan zaljubljencev po slovensko, bi lahko rekli. Prav ta praznik pa je zaslužen za to, da se je Domen Valič odločil deliti nekaj fotografij s svojo drago. Da je srce priljubljenega igralca ogrela simpatična Tjaša Žibert, je sicer znano že nekaj časa, a zaljubljenca se zdaj ne skrivata več in svojo ljubezen ponosno delita s svetom.

"Tvoje besede so mir, dejanja tvoja so moč. Pogled in dih tvoj prihodnost. Utrip, prižet name ves vroč. Nosiš me daleč, do mojega cilja in dlje. Ti si vse. Vse. Vse," je na Instagramu zapisal Domen Valič in delil nekaj simpatičnih fotografij s svojo drago. Srce priljubljenega igralca je namreč že pred časom osvojila koreografinja in plesalka Tjaša Žibert.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaljubljeni Domen je ob slovenskem prazniku zaljubljencev delil utrinke njunih skupnih dogodivščin. Prva fotografija prikazuje, kako igralec svojo drago poljublja na lice, sledi posnetek, na katerem Tjaša pleše v odsevnem jopiču s krono na glavi, nato pa je na vrsti fotografija, ki prikazuje, da si zaljubljeni par zna privoščiti tudi nekaj trenutkov zase z masko na obrazu. Na zadnji fotografiji je plesalka sama, medtem ko po zajtrku sedi za mizo in se z nasmehom na obrazu nastavlja soncu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaljubljenca o svoji ljubezni sprva nista veliko razpredala v javnosti, konec leta pa je igralec objavil njuno prvo skupno fotografijo. Takrat še ni bilo povsem jasno, ali je med njima kaj več kot prijateljstvo. Konec februarja je sledila skrivnostna objava posnetka z zgovornim opisom "Rada me ma", ki ni razkrila dekleta, je pa Tjaša pod objavo komentirala, da je to dejstvo. Nato pa je bilo skrivalnic dovolj in Domen je delil fotografijo, na kateri se s svojo drago poljubljata ter tako potrdil, da je ponovno zaljubljen.

domen valič tjaša žibert ljubezen fotografije gregorjevo

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
Anion6anion
14. 03. 2026 13.36
A to je njegova že 30 ljubezen
Amor Fati
14. 03. 2026 13.14
Ljubezen med oblaki.
