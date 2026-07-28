Zaljubljeni sanjski Karlo: Ne potrebuješ milijonov, le osebo, ki te ima rada

"Bilo je spontano," je odločitev za prenovo dvorišča družinske hiše na Braču v intervjuju za Net.hr komentiral Sanjski moški Hrvaške Karlo Godec, ki je svojo boljšo polovico s pomočjo šova našel v Slovenki Kaji Casar. "Že nekaj časa sem načrtoval gradnjo bazena, a se tega nisem nikoli lotil. Že dolgo nisem bil preveč aktiven v športu, zato sva se s Kajo dogovorila, da se bova razgibala s fizičnim delom, uredila dvorišče in bila ponosna, da sva to naredila z lastnimi rokami."

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Dela je bilo veliko, je priznal v pogovoru. "Najprej sva morala izkopati približno 130 kubičnih metrov, nato pa odstraniti čim več korenin. Po tem sva začela saditi vrsto trave, ki je bila v tej vročini zelo zahtevna," je opisal proces obnove in dodal, da so jima s Kajo težave delale mravlje. "Na koncu smo le poravnali površino za bazen in ga namestili. Skupno je bilo to dva tedna in pol dela. Vsak četrti dan sva se kopala na plaži," je v smehu še dodal. Simpatičen Hrvat je razkril, da ju je delo dolgo v noč še dodatno zbližalo ter da sta še potrdila, da si del ne delita, temveč da vse opravljata skupaj. In kako so njuni dnevi na Braču videti? "Vsak dan je drugačen, ampak zjutraj najprej zalijeva travo, nato kava na obali in plavanje s psom."

Karlo Godec in Kaja Casar FOTO: Aljoša Kravanja