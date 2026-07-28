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Domača scena

Zaljubljeni sanjski Karlo: Ne potrebuješ milijonov, le osebo, ki te ima rada

Zagreb, 28. 07. 2026 09.12 pred 24 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.M.
Kaja in Karlo

Medtem ko večina vroče poletne dni izkoristi za poležavanje na plaži, sta zaljubljena Kaja Casar in sanjski Karlo Godec zavihala rokave. Odločila sta se namreč za prenovo dvorišča družinske hiše na Braču. Od kod ideja, da namesto knjige in osvežilnega koktajla v roke primeta motiko in lopato?

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"Bilo je spontano," je odločitev za prenovo dvorišča družinske hiše na Braču v intervjuju za Net.hr komentiral Sanjski moški Hrvaške Karlo Godec, ki je svojo boljšo polovico s pomočjo šova našel v Slovenki Kaji Casar. "Že nekaj časa sem načrtoval gradnjo bazena, a se tega nisem nikoli lotil. Že dolgo nisem bil preveč aktiven v športu, zato sva se s Kajo dogovorila, da se bova razgibala s fizičnim delom, uredila dvorišče in bila ponosna, da sva to naredila z lastnimi rokami."

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Dela je bilo veliko, je priznal v pogovoru. "Najprej sva morala izkopati približno 130 kubičnih metrov, nato pa odstraniti čim več korenin. Po tem sva začela saditi vrsto trave, ki je bila v tej vročini zelo zahtevna," je opisal proces obnove in dodal, da so jima s Kajo težave delale mravlje. "Na koncu smo le poravnali površino za bazen in ga namestili. Skupno je bilo to dva tedna in pol dela. Vsak četrti dan sva se kopala na plaži," je v smehu še dodal.

Simpatičen Hrvat je razkril, da ju je delo dolgo v noč še dodatno zbližalo ter da sta še potrdila, da si del ne delita, temveč da vse opravljata skupaj. In kako so njuni dnevi na Braču videti? "Vsak dan je drugačen, ampak zjutraj najprej zalijeva travo, nato kava na obali in plavanje s psom."

Karlo Godec in Kaja Casar
Karlo Godec in Kaja Casar
FOTO: Aljoša Kravanja

"Potem delam na dvorišču, medtem ko Kaja pripravlja kosilo, po tem pa gremo s prijatelji na plažo in zvečer bodisi večerjamo v restavraciji bodisi se družimo s prijatelji," je povedal Karlo, ki pa se to poletje veseli še nečesa.

"Komaj čakava to prihajajoče obdobje, ker načrtujeva daljše potovanje z ladjo na različne otoke, tako da se za naju poletje šele začenja. Nenazadnje sva s temi videoposnetki želela pokazati, kako malo je pravzaprav potrebno, da si srečen in koristen, in da za dober čas ne potrebuješ milijonov, ampak samo eno osebo, ki te ima rada," je romantično zaključil.

Kaja in Karlo sta tik po koncu šova Sanjski moški Hrvaške obiskala tudi naš POPkast, kjer sta spregovorila o svoji ljubezenski zgodbi. Pogovor najdete TUKAJ.

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KOMENTARJI2

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Un71
28. 07. 2026 09.37
Ha ha ha 130 kubičnih metrov sta izkopala.... svašta
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0 0
zurc
28. 07. 2026 09.27
počakaj streznitev
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