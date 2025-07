Zaljubljeni Tadej Pogačar delil novo fotografijo z Urško

Tadej Pogačar in Urška Žigart

Na njej Urška sedi na Tadejevih kolenih in zaljubljeno zre proti njemu, medtem ko on v roki drži telefon in fotografira njun odsev v ogledalu omare. Oba sta oblečena v svetla oblačila, 26-letnik pa ima na glavi kapo s ščitnikom.