Žan Kranjec uživa na počitnicah

Žan Kranjec si je pred začetkom priprav na novo smučarsko sezono privoščil počitnice, s svojimi sledilci je delil dve fotografiji, na katerih je pokazal, na kakšen način se sprošča, ob njima pa je v pripisu dal vedeti, da se je ponovno napolnil z energijo in se lahko spočit vrne nazaj na delo.

Na prvi fotografiji 32-letnik leži na ležalniku na bazenu, ki obdaja kompleks, in se nastavlja sončnim žarkom, v roki pa drži že izpraznjen kozarec. Na drugi zagoreli Kranjec sedi za mizo restavracije, pred njim pa je na mizi postavljen prazen krožnik. Da si je zaslužil počitek, so enotni tudi njegovi sledilci, enega izmed njih pa je zanimalo, s kom se je odpravil na zaslužen dopust. Odgovora na to vprašanje ni dobil.