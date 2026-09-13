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Žan Luka Zelko in Anita Horvat dahnila usodni da

Ljubljana, 13. 09. 2026 10.10 pred 17 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Žan Luka Zelko in Anita Horvat

Olimpijska zaroka dveh slovenskih športnikov je dobila svoj romantični epilog. Atletinja Anita Horvat in jadralec Žan Luka Zelko sta si ta konec tedna pred družino in prijatelji obljubila večno zvestobo. Uspešna športnika se poznata že vrsto let, drug drugemu vlivata motivacijo tudi pri treningih, v zvezi pa sta od leta 2022.

Jadralec Žan Luka Zelko in atletinja Anita Horvat, ki sta na odprtju olimpijskih iger v Parizu poskrbela za romantični trenutek, ko sta se pred vsemi zaročila, sta sedaj tudi uradno dahnila usodni da. Atletinja je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram v sklopu Instagram zgodb (objav, ki so vidne 24 ur, op. a.) delila več utrinkov posebnega dne. Sledilcem je med drugim pokazala svojo poročno obleko ter prvi ples mladoporočencev. Vključila je tudi nekaj utrinkov z zabave.

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Olimpijca je poročil župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa, ki je novico tudi objavil na družbenih omrežjih. "Danes sem imel eno tistih lepših županskih nalog. In še lepšo zato, ker sem lahko poročil prijatelja," je zapisal Klobasa.

"Danes sem ju gledal stati pred menoj kot ženina in nevesto. In priznam, takšni trenutki me vedno znova spomnijo, da lahko v življenju osvojiš marsikaj, vidiš velik del sveta in doživiš trenutke, o katerih si nekoč samo sanjal. A na koncu največ šteje, da imaš ob sebi nekoga, s komer želiš vse to deliti. Draga Anita in Žan Luka, vesel sem za vaju in počaščen, da sem smel biti del vajinega dne. Čuvajta to, kar sta našla drug v drugem," je še dodal.

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Spomnimo, slovenska olimpijca sta se zaročila na ladjici, ki je skupaj s slovensko olimpijsko odpravo med slovesnim odprtjem olimpijskih iger v Parizu plula po Seni. Romantičen trenutek so v objektiv ujeli pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Uspešna športnika se poznata že vrsto let, drug drugemu vlivata motivacijo tudi pri treningih, v zvezi pa sta od leta 2022.

Žan Luka Zelko Anita Horvat poroka olimpijske igre

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