Žan Luka Zelko in Anita Horvat dahnila usodni da

Jadralec Žan Luka Zelko in atletinja Anita Horvat , ki sta na odprtju olimpijskih iger v Parizu poskrbela za romantični trenutek, ko sta se pred vsemi zaročila, sta sedaj tudi uradno dahnila usodni da. Atletinja je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram v sklopu Instagram zgodb (objav, ki so vidne 24 ur, op. a.) delila več utrinkov posebnega dne. Sledilcem je med drugim pokazala svojo poročno obleko ter prvi ples mladoporočencev. Vključila je tudi nekaj utrinkov z zabave.

Olimpijca je poročil župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa, ki je novico tudi objavil na družbenih omrežjih. "Danes sem imel eno tistih lepših županskih nalog. In še lepšo zato, ker sem lahko poročil prijatelja," je zapisal Klobasa.

"Danes sem ju gledal stati pred menoj kot ženina in nevesto. In priznam, takšni trenutki me vedno znova spomnijo, da lahko v življenju osvojiš marsikaj, vidiš velik del sveta in doživiš trenutke, o katerih si nekoč samo sanjal. A na koncu največ šteje, da imaš ob sebi nekoga, s komer želiš vse to deliti. Draga Anita in Žan Luka, vesel sem za vaju in počaščen, da sem smel biti del vajinega dne. Čuvajta to, kar sta našla drug v drugem," je še dodal.