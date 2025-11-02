Žan Serčič mamo in nečakinjo prvič peljal na letalo: 'Prvi družinski dopust'

Glasbenik Žan Serčič si je privoščil jesenski oddih. V Atene sta se z njim na "prvi družinski dopust" odpravili tudi njegova mama in nečakinja. S fotografij je razvidno, da je družina uživala v dobri hrani in si ogledala nekatere starogrške znamenitosti. Ob fotografijah pa je Žan dopisal čustven zapis.

"Ker kot otrok z družino nisem nikoli potoval ali imel dopusta, mi je to res napolnilo dušo. Peljati nečakinjo in mamo prvič na letalo za pet dni druženja in spoznavanja ... Noro. Kvaliteten čas je nekaj neprecenljivega in spomini so največ, kar si lahko podarimo," je zapisal ob tem.

Tudi pod objavo, ki jo je všečkalo več kot 4000 uporabnikov in uporabnic, so se zvrstili komentarji, ki so potrdili, da so trenutki, preživeti v krogu družine, "vredni več kot milijon besed".