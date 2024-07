Žan Serčič svoje oboževalke navdušuje z glasbo in odpeto srajco

Žan Serčič je bil pred nastopom poln pričakovanj, saj na Gorenjskem ni nastopil že skoraj eno leto. Pevec je znan po odpetih srajčkah, ki jih nosi na koncertih. "Srajce so moj stil in mogoče tudi karakter, ki ga jaz odražam, kot človek in mogoče tudi, kot pevec. Nekako se je ta razpeta srajca razvila v zadnjih dveh letih," je dejal Žan. Preden gre pevec na oder, si poda roke s svojo glasbeno skupino Šakali, s katerimi na odru vedno uživajo. "Na Gorenjsko imamo dva krasna spomina, saj je tukaj žur od prve minute naprej," je zaključil Žan.