Žan Videc: Glasba ima v mojem življenju posebno mesto

Sem glasbenik in multiinštrumentalist iz Maribora. Glasba me spremlja že od otroštva in ima res posebno mesto v mojem življenju. Trenutno zelo rad ustvarjam v stilih, kot so country , soul in blues , drugače pa bi rekel, da zelo rad ustvarjam glasbo, ki ima dušo in ob poslušanju katere se v meni nekaj premakne.

Žan Videc izdal prvo avtorsko skladbo Not with You.

Rekel bi, da je moja glasbena pot že od začetka zanimiva, saj skoznjo spoznavam veliko ljudi, ki jim z veseljem danes lahko rečem prijatelji. Vse skupaj se je začelo nekje v srednji šoli in traja še danes. Ne vem, saj sem se šele začel prebijati na sceno, zagotovo pa ne dvomim v ekipo Art Music Records , s katero sodelujem in vem, da bodo ob meni, tudi ko ne bo lahko.

Glede na to, da je prva avtorska pesem v angleškem jeziku, sklepam, da imaš željo po uspehu v tujini?

Seveda. Mislim, da si vsi želimo nekega uspeha, ali je to na domačem trgu ali v tujini. Glede na to, da je večina repertoarja, ki ga izvajam, v tujem jeziku, mi je tudi ustvarjanje v angleščini zelo domače. Pesem "Not with You" je nastala zelo spontano, lahko bi rekli, da se je kar zgodila in zgodila se je v angleščini.

Kakšen ustvarjalni proces imaš pri nastajanju glasbe, kaj te navdihuje in od kod črpaš inspiracijo?

Ponavadi, ko se trudim napisati pesem, se nič ne zgodi, tako da se zelo rad prepustim spontanim trenutkom in kreativnosti, da vidim, kam mi misli takrat zbežijo. Inspiracija pa je vedno življenje samo.

V katero smer boš razvijal svojo glasbo v prihodnje, kakšni so tvoji cilji in ambicije?

Mislim, da smo trenutno na pravi poti, pomembno je predvsem, da ostanemo zvesti sami sebi. Sodelujem s producentoma in avtorjema Goranom in Romanom Sarjašem, cilji v tem letu pa so seveda izdati čim več dobre glasbe. Vedno uživamo tudi v samem procesu ustvarjanja, kreative in novih idej, zato mogoče kmalu presenetimo tudi s kakšno slovensko skladbo.