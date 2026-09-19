Žan Zore po nekaj mesecih zveze zaprosil Tamaro Talundžić

Tekmovalec zadnje sezone priljubljenega šova Kmetija Žan Zore je po nekaj mesecih zveze zaprosil Tamaro Talundžić, ki je javnosti prav tako postala znana med sodelovanjem v različnih resničnostnih šovih. Zaljubljenca, ki sta svojo zvezo potrdila prejšnji mesec, sta se pred dnevi podala na rajski Bali, kjer pa je Ljubljančan že kmalu po prihodu pokleknil in svojo izbranko prosil za roko. Veselo novico sta s svojimi sledilci delila na družbenih omrežjih, kjer pa sta objavila tudi videoposnetek same zaroke.

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"Bila si moja prijateljica, moja zaupnica, oseba, ki sem ji lahko zaupal prav vse. Ob meni si bila tako v lepih kot v težkih trenutkih, mi prisluhnila, me razumela in me sprejemala takšnega, kot sem. Danes pa si postala še nekaj več – moja zaročenka," je romantičnemu videoposnetku pripisal Zore.

Nekdanja udeleženka šova Kmetija, Sanjski moški in Sanjski moški Hrvaške ter bodoča nevesta pa je svoja čustva izlila v dolgem zapisu, ki ga je pripisala galeriji romantičnih fotografij. "Včasih ti življenje podari osebo, ob kateri se počutiš kot doma, in zame si ta oseba ti. Nikoli si nisem predstavljala, da se bo eden najlepših trenutkov mojega življenja zgodil prav tukaj, na Baliju, a si ne bi mogla želeti lepšega kraja niti bolj popolne osebe, s katero bi ga delila," je zapisala in med drugim dodala: "Žan, hvala, ker si izbral mene, ker me ljubiš, me spravljaš v smeh, mi stojiš ob strani in mi vsak dan kažeš, da je ljubezen lahko tako varna in čudovita."

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