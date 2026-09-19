Žan Zore po nekaj mesecih zveze zaprosil Tamaro Talundžić

Tekmovalec zadnje sezone priljubljenega šova Kmetija Žan Zore je po nekaj mesecih zveze zaprosil Tamaro Talundžić, ki je javnosti prav tako postala znana med sodelovanjem v različnih resničnostnih šovih. Zaljubljenca, ki sta svojo zvezo potrdila prejšnji mesec, sta se pred dnevi podala na rajski Bali, kjer pa je Ljubljančan že kmalu po prihodu pokleknil in svojo izbranko prosil za roko. Veselo novico sta s svojimi sledilci delila na družbenih omrežjih, kjer pa sta objavila tudi videoposnetek same zaroke.
"Bila si moja prijateljica, moja zaupnica, oseba, ki sem ji lahko zaupal prav vse. Ob meni si bila tako v lepih kot v težkih trenutkih, mi prisluhnila, me razumela in me sprejemala takšnega, kot sem. Danes pa si postala še nekaj več – moja zaročenka," je romantičnemu videoposnetku pripisal Zore.
Nekdanja udeleženka šova Kmetija, Sanjski moški in Sanjski moški Hrvaške ter bodoča nevesta pa je svoja čustva izlila v dolgem zapisu, ki ga je pripisala galeriji romantičnih fotografij. "Včasih ti življenje podari osebo, ob kateri se počutiš kot doma, in zame si ta oseba ti. Nikoli si nisem predstavljala, da se bo eden najlepših trenutkov mojega življenja zgodil prav tukaj, na Baliju, a si ne bi mogla želeti lepšega kraja niti bolj popolne osebe, s katero bi ga delila," je zapisala in med drugim dodala: "Žan, hvala, ker si izbral mene, ker me ljubiš, me spravljaš v smeh, mi stojiš ob strani in mi vsak dan kažeš, da je ljubezen lahko tako varna in čudovita."
Danes življenje gradita drug ob drugem, a pot do njune ljubezenske sreče ni bila vedno lahka, saj imata oba za seboj težke izkušnje iz preteklih zvez. Vplivnica, ki ji na Instagramu sledi več kot 30 tisoč ljudi, ima iz pretekle zveze tudi hčerko, Žan pa se je v lanski sezoni Kmetije zbližal s sotekmovalko Urško Gros. Njuna romanca se je nadaljevala tudi po koncu snemanja, skupaj pa sta pričakovala otroka. Po vrnitvi iz šova sta ugotovila, da nista drug za drugega, zato sta se razšla in sprejela odločitev za prekinitev nosečnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.