Žan Zore srečno zaljubljen: srce mu je ogrela Tamara Talundžić

Tamara Talundžić in Žan Zore sta par. Zaljubljenca, ki smo ju spoznali v več resničnostnih šovih, nazadnje pa smo oba gledali v različnih sezonah Kmetije, sta s skupno objavo na družbenih omrežjih razkrila, da sta zaljubljena.

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Objavila sta skupni fotografiji z dopusta v Lignanu, na katerih se na eni poljubljata, na drugi pa se v objemu zaljubljeno gledata. Žan je ob tem pripisal, da sta svojo ljubezen nekaj časa skrivala kot majhno skrivnost. "A zdaj je končno čas, da to razkrijeva – to sva midva. Od majhne skrivnosti do nečesa najlepšega. In da ... nič več skrivanja," je zapisal ob fotografijah, ki so ju navdušeno komentirali tudi njuni prijatelji.

Tamara je Žana objavila na svojem Instagramu. FOTO: Instagram

Da je iskrica med njima resnična, je z ločeno objavo v Instagram Storyju potrdila tudi Tamara. Nekdanja udeleženka šova Kmetija, Sanjski moški in Sanjski moški Hrvaške je zapisala, da se najlepše stvari v življenju zgodijo takrat, ko najmanj pričakuješ. "Na naju in na vse, kar šele prihaja," je dodala ob črnobeli fotografiji, na kateri se poljubljata.