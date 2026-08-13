Žan Zore srečno zaljubljen: srce mu je ogrela Tamara Talundžić

Tamara Talundžić in Žan Zore sta par. Zaljubljenca, ki smo ju spoznali v več resničnostnih šovih, nazadnje pa smo oba gledali v različnih sezonah Kmetije, sta s skupno objavo na družbenih omrežjih razkrila, da sta zaljubljena.
Objavila sta skupni fotografiji z dopusta v Lignanu, na katerih se na eni poljubljata, na drugi pa se v objemu zaljubljeno gledata. Žan je ob tem pripisal, da sta svojo ljubezen nekaj časa skrivala kot majhno skrivnost. "A zdaj je končno čas, da to razkrijeva – to sva midva. Od majhne skrivnosti do nečesa najlepšega. In da ... nič več skrivanja," je zapisal ob fotografijah, ki so ju navdušeno komentirali tudi njuni prijatelji.
Da je iskrica med njima resnična, je z ločeno objavo v Instagram Storyju potrdila tudi Tamara. Nekdanja udeleženka šova Kmetija, Sanjski moški in Sanjski moški Hrvaške je zapisala, da se najlepše stvari v življenju zgodijo takrat, ko najmanj pričakuješ. "Na naju in na vse, kar šele prihaja," je dodala ob črnobeli fotografiji, na kateri se poljubljata.
Tako Žan kot Tamara sta očitno našla srečo drug v drugem, sta bila pa v preteklosti oba že večkrat razočarana. Vplivnica ima iz zveze z nekdanjim partnerjem tudi hčerko, Žan pa se je v lanski sezoni Kmetije zapletel s sotekmovalko Urško Gros. Skupaj sta celo pričakovala otroka, a sta ob prihodu iz šova spoznala, da nista drug za drugega in se odločila za prekinitev nosečnosti.
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