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Domača scena

Žan Zore srečno zaljubljen: srce mu je ogrela Tamara Talundžić

Ljubljana, 13. 08. 2026 11.03 pred 5 urami 2 min branja 38

Avtor:
K.A.
tamara talundžić in žan zore

Da se ljubezen rodi, ko najmanj pričakuješ, sta na lastni koži spoznala tudi Tamara Talundžić in Žan Zore. Nekdanja tekmovalca šova Kmetija sta s skupno objavo na družbenih omrežjih razkrila, da sta par. Kot sta zapisala, sta svoje razmerje nekaj časa ohranjala stran od oči javnosti, zdaj pa je čas, da svojo srečo delita tudi s svetom.

Tamara Talundžić in Žan Zore sta par. Zaljubljenca, ki smo ju spoznali v več resničnostnih šovih, nazadnje pa smo oba gledali v različnih sezonah Kmetije, sta s skupno objavo na družbenih omrežjih razkrila, da sta zaljubljena.

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Objavila sta skupni fotografiji z dopusta v Lignanu, na katerih se na eni poljubljata, na drugi pa se v objemu zaljubljeno gledata. Žan je ob tem pripisal, da sta svojo ljubezen nekaj časa skrivala kot majhno skrivnost. "A zdaj je končno čas, da to razkrijeva – to sva midva. Od majhne skrivnosti do nečesa najlepšega. In da ... nič več skrivanja," je zapisal ob fotografijah, ki so ju navdušeno komentirali tudi njuni prijatelji.

Tamara je Žana objavila na svojem Instagramu.
Tamara je Žana objavila na svojem Instagramu.
FOTO: Instagram

Da je iskrica med njima resnična, je z ločeno objavo v Instagram Storyju potrdila tudi Tamara. Nekdanja udeleženka šova Kmetija, Sanjski moški in Sanjski moški Hrvaške je zapisala, da se najlepše stvari v življenju zgodijo takrat, ko najmanj pričakuješ. "Na naju in na vse, kar šele prihaja," je dodala ob črnobeli fotografiji, na kateri se poljubljata.

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Tako Žan kot Tamara sta očitno našla srečo drug v drugem, sta bila pa v preteklosti oba že večkrat razočarana. Vplivnica ima iz zveze z nekdanjim partnerjem tudi hčerko, Žan pa se je v lanski sezoni Kmetije zapletel s sotekmovalko Urško Gros. Skupaj sta celo pričakovala otroka, a sta ob prihodu iz šova spoznala, da nista drug za drugega in se odločila za prekinitev nosečnosti.

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KOMENTARJI38

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main
13. 08. 2026 16.44
Čestitke...sem presrečna!
Odgovori
0 0
mastablasta
13. 08. 2026 15.47
vidim da imajo prisotnega fotografa, ko kam grejo
Odgovori
+1
1 0
Kr0ujem
13. 08. 2026 15.29
Ni tole sploh pošlihtan v glavi.en čez druzga.bjbe pa tud z vsakim....od nosecnosti v 1 mescu itd.....ni pomoči....
Odgovori
+2
2 0
AshBurton
13. 08. 2026 14.48
Samo razmozevat se na pa bo vse ok💪👌!!!
Odgovori
+7
7 0
knap11
13. 08. 2026 14.39
Koliko let ali zgolj časa?
Odgovori
+3
3 0
dron
13. 08. 2026 14.37
Nagravžni model.....
Odgovori
+7
7 0
matjaz mravlak
13. 08. 2026 14.17
iz ene kobile na drugo kobilo
Odgovori
+9
9 0
JanezpomalicalRobija
13. 08. 2026 14.01
Tamara je konec na OF?
Odgovori
+9
9 0
Mio56
13. 08. 2026 14.46
ni videt
Odgovori
+0
1 1
bik123
13. 08. 2026 13.39
upam da ne bosta imela otrok, ker bo le ta sigurno socialni problem
Odgovori
+14
14 0
rogla
13. 08. 2026 13.36
Tudi čas pozna kratkost!
Odgovori
+6
6 0
Zalchi
13. 08. 2026 13.32
A res, ful sm veseu zate Žan in za Tamaroludžič....kako lepo, res...danes bom lahko z nasmehom zaspal
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+6
6 0
kuopio
13. 08. 2026 13.29
Izgleda da je Nušo že poj... in tudi odj... novemu gospodu Tałunđiću pa tudi ne bo treba otrok delat ker jih ima Tamći Bamći že od prej
Odgovori
+6
6 0
Uroš
13. 08. 2026 13.27
Prvič slišim za ta dva
Odgovori
+6
6 0
Ponent
13. 08. 2026 13.26
Sanjsko
Odgovori
+2
2 0
inside1
13. 08. 2026 13.24
a ta bo pa njegovi mami všeč? ta ne bo tiho pred njo...:))...
Odgovori
+3
3 0
LinaAnil
13. 08. 2026 13.19
Kdo in kdo? Samo neki ići
Odgovori
+8
8 0
Mr.Cube6
13. 08. 2026 13.08
Sedaj mi je jasno zakaj se objavlja take stvari k greš enkrat v show kot je recimo kmetija podpišeš pogodbo in potem se določeno let če se kažeš v javnosti pop tv pobira procente
Odgovori
+5
5 0
DevilNo1
13. 08. 2026 13.06
To pa je novica dneva 😂
Odgovori
+6
6 0
luckyss.1
13. 08. 2026 12.58
Naj uganem nastopala bosta v naslednji kmetiji ?
Odgovori
+12
12 0
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