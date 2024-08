Žanu Serčiču uspel 'selfie' z Edom Sheeranom: Duet pa enkrat drugič

Ed Sheeran je pri naših južnih sosedih priredil velik koncert in navdušil zbrano množico. Tam je bilo tudi veliko Slovencev. "To fotko bom samo pustil tu, duet pa enkrat drugič," je na Instagram zapisal Žan Serčič , ki se je v Zagrebu udeležil koncerta angleškega glasbenega zvezdnika in se z njim tudi fotografiral. Priljubljeni slovenski glasbenik se je v opisu fotografije svojemu idolu zahvalil za navdih tekom let.

Ed se je v Zagrebu ustavil v okviru svoje turneje + – = % x oz. Mathematics, to pa je bil njegov prvi koncert na Hrvaškem. Glasbenik svoje turneje ni po naključju naslovil po matematičnih znakih. Prvi album, ki ga je izdal leta 2011, je nosil naslov +. Sledil je album x oziroma znak za množenje iz leta 2014. Leta 2017 je izdal album, ki ga predstavlja znak za deljenje %. Na njem je tudi Sheeranova najbolj priljubljena pesem Shape of You. Leta 2019 je sledil album No.6 Collaborations Project, dve leti kasneje še =, ki predstavlja znak za enačaj, letos pa še dva, in sicer –, ki predstavlja znak za odštevanje, in Autumn Variations.