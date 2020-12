Zaplešite s plesnimi zvezdami kar iz domačega kavča

"Naj prvi plesni koraki postanejo dostopni vsakemu v Sloveniji, tudi tistim, ki jim finančno stanje ne omogoča obiska plesnih šol. Naj sprosti in poveže družino, odžene skrbi in jih obda s smehom ter dobro voljo. Naj mladim omogoči druženje, pa četudi prek spletnih medijev," sporoča Nika Kljun , ki se tudi sama iznajdljivo spopada z krizo na drugi strani luže.

Tako bodo v plesnemu centru Bolero pripravili plesni adventni venček. Vsako adventno nedeljo in tudi za božič kot za novo leto bodo plesni pedagogi in trenerji, med njimi tudi Nika Kljun ter Miha Vodičar inMatevž Česen ter drugi pripravili plesne minute, kjer bo čas le za ples, glasbo in dobra voljo. Vse vsebine bodo na voljo tako na Instagramu kot na YouTubue kanalu plesnega centra Bolero. Miha Vodičar, ki smo ga spremljali v šovu Zvezde plešejo, obljublja da bo v teh hladnih in zimskih dneh poskrbel za vroče latino ritme.