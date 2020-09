Zaradi gromozanske meduze mladoporočenca nista šla v vodo cel teden

GlasbenikAlex Volasko in pevka Saša Lešnjek, poročena Volasko,sta se na poročno potovanje odpravila z avtom in njun prvi cilj so bile romantične Benetke. Potem ju je pot vodila v Rimini, San Marino in Verono, sproti pa sta odkrila še veliko manjših lokacij, ki sta jih izbrala čisto naključno.

"Recimo, da so bili medeni tedni precej aktivni, predvsem zaradi vožnje. Ampak sva res uživala v tem in tudi kakšen žulj naju ni zmotil," sta za 24ur.com povedala mlada zakonca, ki jima je bil najbolj všeč San Marino. "Zanimivo, da lahko tako mala državica toliko ponudi. Mesto je prekrasno in odkrivanje skritih kotičkov tam je res ena sama avantura."