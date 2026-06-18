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Domača scena

'Zaradi Ja, Chefa! sem bila nekaj časa bolj pozorna na krožnike'

Ljubljana, 18. 06. 2026 07.00 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Ja, Chef!

Srčika serije Ja, Chef! je kuhinja chefa Ljubomirja Bohinca, zato so igralci večino prizorov snemali v kuhinji. Resda vsaki elitni restavraciji pritiče tudi šank in jedilnica, zato so se igralci, še posebej tisti, ki so se prelevili v kuharje, v 12 sezonah dodobra spoznali s svetom kulinarike, nekateri celo izpopolnili svoje znanje. Kako pa je to vplivalo na njihovo življenje?

Zadnjo, 12. sezono, priljubljene serije Ja, Chef! si že lahko ogledate na VOYO. Vsak četrtek bo na voljo nova epizoda. 

Dogajanje serije Ja, Chef! je postavljeno v kuhinjo, ki ji kraljuje chef Ljubomir Bohinc. Seveda vsaki kuhinji pritiče dober šank in prostorna jedilnica, in četudi se serija potem preseli v elitni hotel, so prizori s kuhinjskimi lonci in za štedilnikom ostali središče dogajanja.

Jurij Zrnec v vlogi chefa Ljubomirja Bohinca.
Jurij Zrnec v vlogi chefa Ljubomirja Bohinca.
FOTO: VOYO

Sodelovanje v takšni seriji je zato vplivalo tudi na igralce, saj so postali bolj pozorni na detajle, če so v zasebnem življenju tudi sami obiskali restavracijo. "Eno obdobje, ko smo snemali, sem v restavracijah dosti bolj opazovala, kako so pripravljeni pogrinjki, če je svež kruh in takšne stvari. To je bila vseeno moja služba v vlogi Pike in priznam, da sem bila malo bolj kritična," je povedala Katarina Čas.

Ja, Chef!
Ja, Chef!
FOTO: VOYO

Veliko časa sta v kuhinji denimo preživela Luka Cimprič in Mario Ćulibrk, ki sta igrala profesionalna kuharja Tomija in Zdravca. Kako je vloga kuharja vplivala na njuno življenje? Sta bila bolj pozorna v restavracijah in kaj je Luka zaradi serije dobil za darilo? Preverite v videu.

Domen in Vid Valič sta v seriji igrala natakarja, zato se je njuna izkušnja z osebjem v restavraciji zdaj spremenila. "Jaz veliko bolj razumem natakarje, če jim kaj pade po tleh. Zdaj nisem več vzvišena ljubljanska srajca in si ne mislim, da je amater, ampak ga razumem in si rečem, razumem te, samo utrujen si in ne gre," je v smehu priznal Domen, Vid pa je dodal, da zdaj ne pušča več napitnine. "Prelahko jim je!" se je pošalil in razložil, da je bil tudi sam nekoč natakar. "Meni se je, ko sem prišel v serijo, potrdilo vse, kar sem že prej čutil. Sem napreden glede teh stvari in sem čutil, da je natakarjem težko," je povedal, Domen pa ga je pobaral, da on ni delal v elitni restavraciji in da to ni isto.

Domen Valič
Domen Valič
FOTO: VOYO

Še manj stika s kuhinjo sta imela igralca Iva Krajnc Bagola, ki je igrala lastnico hotela Elo Kocijančič, in Bojan Emeršič v vlogi lastnika restavracije Rudija Kavčiča. Sta zato postala bolj pozorna na dogajanje v kuhinjah? "Iskreno niti ne. Jaz tudi v seriji nisem bila dosti v kuhinji, bila sem več izven," je priznala igralka, enakega mnenja pa je tudi njen stanovski kolega. "Name tudi ni vplivalo. Jaz sem imel prej neko kulinarično obdobje in sem ga potem zapustil, zato se pri tej seriji nisem hotel več nazaj vživljati v to," je povedal. Tudi Lucija Harum kot receptorka in Lea Mihevc kot hostesa, kasneje pa solastnica restavracije, nista veliko časa preživeli v kuhinji. Pa sta danes zaradi izkušnje na snemanju vseeno bolj zahtevni gostji v restavraciji? Izveste v videu.

ja chef serija kulinarika zadnja sezona izkušnja

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