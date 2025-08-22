Zaročena Ksenija Kranjec: adijo OnlyFans, živijo zakonsko življenje

Ksenija Kranjec, nekdanja udeleženka resničnostnih šovov Big Brother, Kmetija in srbske različice šova Bar, je v začetku avgusta svoje sledilce presenetila z veselo novico. Kmalu se bo poročila. Na Instagramu je delila posnetek iz Grčije ter v njem pokazala tako zaročenca kot tudi razkošen zaročni prstan.

Ksenijo Kranjec smo prvič spoznali pred desetimi leti, ko se je udeležila svojega prvega resničnostnega šova, Big Brother. Kasneje smo jo lahko spremljali še v Kmetiji in v srbski različici šova Bar. V zadnjih nekaj letih je med svojimi sledilci in oboževalci znana predvsem po svojih eksplicitnih vsebinah, ki jih deli na platformi OnlyFans. Je tudi ena redkih znanih Slovenk, ki o tej platformi tudi odkrito govori.

Ksenija Kranjec FOTO: Kurir TV icon-expand

A vedno je govorila, da ko bo spoznala pravega, bo svoj OnlyFans profil zaprla. In zgodilo se je prav to. Profila zaenkrat sicer še ni zaprla, saj to, kot nam je povedala, ni tako lahko. Je pa spoznala svojega princa na belem konju, ki jo je med počitnicami v Grčiji zaprosil za roko in večno zvestobo.

Da je zaročena, je v začetku meseca delila na svojem Instagramu in ob videu zapisala: "In tako se začne moja večnost. Bodoča gospa Karalić. Zaročena v Grčiji." Kot je povedala ob zaroki, je srečna, ljubljena in ljubi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za naš medij pa je povedala, da je bil trenutek, ko se je njen dragi spustil na eno koleno, zanjo čisti šok. "Zaroka je bila sanjska, zame nepričakovana. Zelo sem srečna, da ni splaniral drugače, ker je bil to res trenutek, ko nisem pričakovala, ko nisem nič vedela. Blage veze nisem imela." (smeh) Za 24ur.com je povedala tudi, da kot majhna deklica nikoli ni sanjarila o poroki ali zaroki. A pravi, da ko pride prava oseba, se očitno vse v življenju obrne – tako želje kot tudi prioritete: "Dokler ga nisem spoznala, si nisem želela poroke ali o tem sploh razmišljala. Ampak stvari se kar hitro obrnejo." Pravi, da so bili člani družine in prijatelji zanjo neizmerno veseli. Prejela sta veliko čestitk, tudi od njenih sledilcev na družbenih omrežjih.

OnlyFans: od digitalne platforme do zasebne idile

Ksenija je že pred časom napovedala, da bo počasi zapirala svoj OnlyFans profil, ko bo spoznala ljubezen svojega življenja. Zdaj, ko je zaročena, je prehod v počasno ugašanje profila postal realnost. "Ob zaročencu sem začutila in dobila vse, kar ženska potrebuje. Izpolnjuje vse moje kriterije," je povedala Ksenija in dodala, da je bil tudi njen zaročenec vedno za to, da se profil ugasi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

A profila na platformi OnlyFans ni možno zapreti kar čez noč, ko se uporabnik za to odloči, sploh če ima veliko naročnikov. "To je dokaj komplicirano, ker imam gor še vedno denarna sredstva in nekaj punc, ki so delale prek mojega linka. S Fansa ne moreš samo z enim klikom, sem pa neaktivna. Poleg tega pa mora vsem poteči naročnina, kar pa je tudi težko. Delamo na tem."

Načrti za prihodnost: družina, dom in otroci