Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Zaročena Ksenija Kranjec: adijo OnlyFans, živijo zakonsko življenje

Ljubljana, 22. 08. 2025 08.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Katja Dobrijević
Komentarji
54

Ksenija Kranjec, nekdanja udeleženka resničnostnih šovov Big Brother, Kmetija in srbske različice šova Bar, je v začetku avgusta svoje sledilce presenetila z veselo novico. Kmalu se bo poročila. Na Instagramu je delila posnetek iz Grčije ter v njem pokazala tako zaročenca kot tudi razkošen zaročni prstan.

Ksenijo Kranjec smo prvič spoznali pred desetimi leti, ko se je udeležila svojega prvega resničnostnega šova, Big Brother. Kasneje smo jo lahko spremljali še v Kmetiji in v srbski različici šova Bar. V zadnjih nekaj letih je med svojimi sledilci in oboževalci znana predvsem po svojih eksplicitnih vsebinah, ki jih deli na platformi OnlyFans. Je tudi ena redkih znanih Slovenk, ki o tej platformi tudi odkrito govori.

Ksenija Kranjec
Ksenija Kranjec FOTO: Kurir TV

A vedno je govorila, da ko bo spoznala pravega, bo svoj OnlyFans profil zaprla. In zgodilo se je prav to. Profila zaenkrat sicer še ni zaprla, saj to, kot nam je povedala, ni tako lahko. Je pa spoznala svojega princa na belem konju, ki jo je med počitnicami v Grčiji zaprosil za roko in večno zvestobo.

Preberi še Ksenija Kranjec: Večina moških želi malo bolj neumne punce, tega pri meni ni

Da je zaročena, je v začetku meseca delila na svojem Instagramu in ob videu zapisala: "In tako se začne moja večnost. Bodoča gospa Karalić. Zaročena v Grčiji." Kot je povedala ob zaroki, je srečna, ljubljena in ljubi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za naš medij pa je povedala, da je bil trenutek, ko se je njen dragi spustil na eno koleno, zanjo čisti šok. "Zaroka je bila sanjska, zame nepričakovana. Zelo sem srečna, da ni splaniral drugače, ker je bil to res trenutek, ko nisem pričakovala, ko nisem nič vedela. Blage veze nisem imela." (smeh)

Za 24ur.com je povedala tudi, da kot majhna deklica nikoli ni sanjarila o poroki ali zaroki. A pravi, da ko pride prava oseba, se očitno vse v življenju obrne – tako želje kot tudi prioritete: "Dokler ga nisem spoznala, si nisem želela poroke ali o tem sploh razmišljala. Ampak stvari se kar hitro obrnejo." Pravi, da so bili člani družine in prijatelji zanjo neizmerno veseli. Prejela sta veliko čestitk, tudi od njenih sledilcev na družbenih omrežjih.

OnlyFans: od digitalne platforme do zasebne idile

Ksenija je že pred časom napovedala, da bo počasi zapirala svoj OnlyFans profil, ko bo spoznala ljubezen svojega življenja. Zdaj, ko je zaročena, je prehod v počasno ugašanje profila postal realnost. "Ob zaročencu sem začutila in dobila vse, kar ženska potrebuje. Izpolnjuje vse moje kriterije," je povedala Ksenija in dodala, da je bil tudi njen zaročenec vedno za to, da se profil ugasi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A profila na platformi OnlyFans ni možno zapreti kar čez noč, ko se uporabnik za to odloči, sploh če ima veliko naročnikov. "To je dokaj komplicirano, ker imam gor še vedno denarna sredstva in nekaj punc, ki so delale prek mojega linka. S Fansa ne moreš samo z enim klikom, sem pa neaktivna. Poleg tega pa mora vsem poteči naročnina, kar pa je tudi težko. Delamo na tem."

Načrti za prihodnost: družina, dom in otroci

Na Instagramu je poudarila, da je v ospredju zdaj njen partner in njun družinski dom. Razkrila je tudi, da njen zaročenec že ima otroka iz prejšnje zveze, a da se bosta skupaj posvetila skupnemu življenju in družini.

ksenija kranjec zaroka only fans
Naslednji članek

Festival Panč tudi letos s številnimi znanimi imeni

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (54)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
boslo
22. 08. 2025 10.23
Klasična zgodba. Prodajaš se tako dolgo, dokler ne najdeš bogatega princa. Takrat ukineš/skriješ vse, kar se tiče starega življenja. Misija končana.
ODGOVORI
0 0
Bebo2
22. 08. 2025 10.21
pa kdo bi hotel biti z njo, ta ni normalen
ODGOVORI
0 0
pingvinislo5
22. 08. 2025 10.20
+1
med ančko in njo bi izbral...ančko.
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
22. 08. 2025 10.15
+2
Bravo ženin. Izbral si izkušeno in dobro usposobljeno ...
ODGOVORI
2 0
zajfa
22. 08. 2025 10.15
+2
"Je izpolnil vse njene kriterije..." O.K. :)
ODGOVORI
2 0
proofreader
22. 08. 2025 10.14
+5
Moje sožalje ženinu.
ODGOVORI
5 0
Uporabnik-1442225
22. 08. 2025 10.13
+3
Ena izmed najbolj antipatičnih žensk
ODGOVORI
3 0
Bebo2
22. 08. 2025 10.21
ja, z groznim karakterjem
ODGOVORI
0 0
dober dan
22. 08. 2025 10.08
+8
Ker kmet bi se porocil z prostitutko
ODGOVORI
9 1
medŠihtom
22. 08. 2025 10.12
+4
robertgej
ODGOVORI
4 0
Anion6anion
22. 08. 2025 10.16
+4
Saj Robi se bo z eno tako porocil
ODGOVORI
4 0
zurc
22. 08. 2025 10.07
+4
ima pa eden apetit in živce in verjetno ne čist pošlihtano glavo
ODGOVORI
4 0
2fast4
22. 08. 2025 10.05
+8
Srečen tisti, katera je šla mimo njegovih vrat...
ODGOVORI
9 1
Rožle Patriot
22. 08. 2025 10.00
+7
... In koliko semenske tekočine je ta stankala v življenju ... ???
ODGOVORI
8 1
Glotar
22. 08. 2025 09.59
+7
zakaj mormo to vedt?
ODGOVORI
7 0
SEJBOBOL
22. 08. 2025 09.57
+7
Bomo vidl kolk dolgo ....
ODGOVORI
7 0
Anion6anion
22. 08. 2025 09.56
+8
Bogi otroci ko bodo, čez leta, gledali fotografije svoje mame....
ODGOVORI
9 1
Ponent
22. 08. 2025 09.55
+11
Da te na WC školjko pritisne
ODGOVORI
11 0
Petarda10
22. 08. 2025 09.55
+12
je nasla sponzorja pa lahko of zapre hahahahahah
ODGOVORI
12 0
Victoria13
22. 08. 2025 09.54
+6
Verjetno je bil njena stranka na OF....moderne prodajalke ,, ljubezni".
ODGOVORI
7 1
Amor Fati
22. 08. 2025 09.51
+8
Edino vprašanje je njegov net worth 🤣
ODGOVORI
8 0
PetindvajsetUR
22. 08. 2025 09.49
+11
Kaj vse tlaci naso Zemljo...
ODGOVORI
11 0
yolli
22. 08. 2025 09.48
+15
Pa kaj moškim ni jasno da gre poročit tako ? Žensko rabiš da si z njo ustvariš družino ne pa sramoto.
ODGOVORI
15 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110