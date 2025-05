Zaročenka Klemna Slakonje: Nimaš si kaj očitati

Klemnu Slakonji se včeraj na prvem polfinalnem večeru tekmovanja za Pesem Evrovizije ni uspelo prebiti v finale. Pevca, ki pravi, da je dal vse od sebe, je med celotnim tekmovanjem podpirala njegova izbranka Mojca Fatur, o kateri govori tudi njegova evrovizijska skladba How Much Time Do We Have Left. Gledališki igralki, ki se mu je pridružila tudi na odru in mu pred očmi več milijonov gledalcev namenila poljub, so pred leti diagnosticirali hudo bolezen, ki jo je po več letih zdravljenja uspešno premagala in ozdravela.