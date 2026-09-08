Zaročenka Tima Gajserja ganljivo voščila bodočemu možu

Tim Gajser je dopolnil 30 let, med številnimi rojstnodnevnimi voščili pa mu je prav posebno sporočilo namenila tudi njegova zaročenka Špela Motaln. Ta je na Instagramu objavila dve njuni skupni fotografiji, ki sta nastali ob eni od dirk, ter ga v zapisu poimenovala kar svoj bodoči mož.

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"Vse najboljše za rojstni dan mojemu bodočemu možu," je zapisala ob sproščenih fotografijah, na katerih nasmejana pozirata v objemu, Gajser pa je oblečen v svojo motociklistično opremo. Špela je v nadaljevanju poudarila, koliko je njen izbranec dosegel že pri rosnih 30 letih. "Pri komaj 30 letih si že tako uspešen in ustvaril si si življenje, o katerem lahko številni le sanjajo. Obdajajo te ljudje, ki te imajo radi in te podpirajo ne glede na vse," je zapisala.