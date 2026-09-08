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Domača scena

Zaročenka Tima Gajserja ganljivo voščila bodočemu možu

Ljubljana, 08. 09. 2026 15.03 pred 39 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Tj.Ž.
Zaročenka Tima Gajserja ganljivo voščila bodočemu možu

Slovenski motokrosist Tim Gajser praznuje 30. rojstni dan, ob tej priložnosti pa mu je na družbenem omrežju ljubeče voščilo namenilo tudi njegovo dekle Špela Motaln. Ob njunih skupnih fotografijah je zapisala, da je izjemno ponosna na vse, kar je dosegel že pri tako mladih letih, svojemu bodočemu možu pa je zaželela predvsem veliko zdravja.

Tim Gajser je dopolnil 30 let, med številnimi rojstnodnevnimi voščili pa mu je prav posebno sporočilo namenila tudi njegova zaročenka Špela Motaln. Ta je na Instagramu objavila dve njuni skupni fotografiji, ki sta nastali ob eni od dirk, ter ga v zapisu poimenovala kar svoj bodoči mož.

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"Vse najboljše za rojstni dan mojemu bodočemu možu," je zapisala ob sproščenih fotografijah, na katerih nasmejana pozirata v objemu, Gajser pa je oblečen v svojo motociklistično opremo. Špela je v nadaljevanju poudarila, koliko je njen izbranec dosegel že pri rosnih 30 letih. "Pri komaj 30 letih si že tako uspešen in ustvaril si si življenje, o katerem lahko številni le sanjajo. Obdajajo te ljudje, ki te imajo radi in te podpirajo ne glede na vse," je zapisala.

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Slovenskemu motokrosistu je zaželela predvsem zdravja, ob tem pa ni skrivala ponosa nad njegovimi dosežki. "Vse, kar ti želim, je veliko, veliko zdravja! Resnično sem zelo ponosna nate. Rada te imam," je sklenila ganljivo voščilo.

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KOMENTARJI1

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Uporabnik1543318
08. 09. 2026 15.42
Še rajši pa ima razkošno življenje, ki ji ga nudi in jegov denar🫢
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