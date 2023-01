Zaročila se je Indira Ekić: Verjamem v usodo

"In tako sem rekla 'da'. Saj veste, kako sem jaz s temi porokami, ampak nikoli ne reci nikoli, ker se ti lahko točno to zgodi. 100-odstotno da! Najlepših pet let življenja, že pet let me delaš boljšega človeka, s tabo je ljubezen preprosta, nikoli ne boli, in če jočem, jočem zaradi sreče. Ti si razlog, da verjamem v pravo ljubezen. Verjamem v usodo in zato 100-odstotno da za vedno!" je ob nasmejani fotografiji, na kateri je pokazala zaročni prstan, zapisala Indira Ekić , ki je s svojim Maticem v zvezi že šesto leto. O zaroki in poroki je Indira ekskluzivno spregovorila za naš portal. Kot pravi, bi jo lahko Matic zaročil že kdaj prej, saj sta obiskala že več zelo romantičnih mest, a se je njen izbranec odločil, da je najboljše mesto za to njun dom.

Najprej čestitke ob zaroki. Lahko poveš, kako te je Matic zaročil?

Hvala. Skupaj sva obiskala že kar nekaj romantičnih mest (recimo Pariz je eno takih), kjer bi me lahko zaročil, ampak Matic me je tam, kjer bi najmanj pričakovala, in to je pri nama doma. Praznovala sva 5. obletnico najine zveze, po stanovanju je obesil najine slike, od najine prve in vse do danes. Kupil je 100 vrtnic in cvetove potrosil po tleh in me pričakal na kolenu. Vse skupaj je bilo zelo čustveno in na koncu se je izkazalo najbolje možno, da sva bila doma v svojem domu, saj sva oba takšna, da ne marava preveč pozornosti in sva se lahko posvetila samo eden drugemu. Nato sva skuhala večerjo, sporočila novičko družini in še dolgo v noč debatirala o skupni prihodnosti.

Na Instagramu si napisala, da 'saj veste, kako sem jaz s porokami'. Kako pa si s porokami?

Kot make-up artist že najmanj 10 let vsako soboto preživim na porokah in zato so mi poroke postale rutina in ni nič več kaj posebno zame. Sem tudi mnenja, da se mi ni treba poročiti, da bi potrdila svojo ljubezen, in da so poroke izgubile svojo vrednost, ker vidim res ogromno ločenih parov.

Kaj pa priprave na samo poroko? Že imaš kakšno idejo, sta se že kaj pogovarjala?

Poročila se bova v toplih krajih daleč stran od pogledov, samo midva. Pri svojem delu makeup artistke opažam, da se ogromno nevest stresira in želi poskrbeti, da bo vse popolno pripravljeno za svate, nase pa pozabijo. Želim, da sva na poročni dan samo midva, ker to bo najin dan, in da se ne sekiram za druge, če se imajo fajn.

Kaj pa poročna obleka, kakšne so tvoje želje?

Enostavna oblekica iz svile, ki pade in je brez detajlov. Tudi če se poročiva v kopalkah brez make-upa in frizure, bom najsrečnejša na svetu, ker vse, kar rabim, je moj Matic.