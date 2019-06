Nagrada žaromet tudi za MasterChef in Zvezde plešejo

Na letošnji podelitvi medijskih nagrad žarometi so nagradili tudi oddaje in voditelje naše medijske hiše. Oddaja MasterChef Slovenija,katere najnovejša sezona je tik pred finalom na POP TV, je dobila priznanje za najboljši resničnostni šov leta, nagrado pa so v imenu oddaje sprejela sodniška trojica Bine Volčič, Luka JezeršekinKarim Merdjadi.