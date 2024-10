Združitev pop zvezd: 20 let kasneje je strast do glasbe še vedno močna

Čeprav so Slovenijo obnoreli pred dobrimi dvajsetimi leti, so obrazi pop evforije takšni kot nekoč – strastni do glasbe."Veselimo se našega druženja, veselimo se druženja z našimi poslušalci, oboževalci. Predvsem pa kričanja pesmi, s katerimi smo odraščali mi in vi," je dejal pevec Sebastian."Podpisovali smo se na marsikaj. Na šolske potrebščine, na majčke, na roko, na papir. Na zapečene CD-je, na originalne CD-je," so dejali člani glasbene skupine Game Over.

"Spomnim se, ko smo v nakupovalnih središčih sedeli ob izidih plošče. Več ur smo tam sedeli. In oboževalci so prišli s celo torbo in deset zvezkov. Želeli so podpise na roke, na zvezke, na kape, na majice in še podpise za sestrično na primer, ki ni mogla priti," so dejale članice glasbene skupine Bepop."Ponavadi so na naših koncertih ljudje z vžigalniki naredili lučke, danes to počnejo s telefoni, tako da to se je zagotovo spremenilo," so dejale članice glasbene skupine Power Dancers.

Nepregledne množice oboževalcev – od najmlajših do tistih starejših – so se zgrinjale na koncerte, zbirale podpise, lepile plakate na stene, jih zares oboževale. Kako jim je uspelo? "Tehnologija je šla naprej. Ljudje imajo hitrejši dostop do glasbe, kot so ga imeli včasih. Mogoče je bila ravno zaradi te težje dostopnosti takrat evforija še toliko večja," je dejal član skupine Game Over. "Vse upamo, da ne bodo samo snemali, ampak da bodo tudi žurali z nami in odplesali naše koreografije," si želijo članice skupine Power Dancers.