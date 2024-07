Že premierna predstava Spartak navdušila, zaslužili so si stoječe ovacije

V ponedeljek se je na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma v sklopu 72. Ljubljana Festivala odvil baletni spektakel Spartak. Že prva premierna predstava je požela navdušenje občinstva, baletniki pa so si prislužili stoječe ovacije in bučen aplavz. Predstavo je izvedlo kazahstansko Državno operno in baletno gledališče Astana Opera - The State Opera and Ballet Theatre Astana Opera, ki bo na oder dvorane stopilo tudi danes zvečer.