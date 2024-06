Zeleni teden je čas, ko Poptevejevci delujemo okolju prijazno

Zato se je naš Alen Podlesnik s sodelavci s kolesom odpravil s POP TV do naše sestrske televizije RTL v Zagrebu. Med kratkim oddihom na meji se nam je oglasil in povedal, da vreme je zdržalo.

"Vremenski pogoji so nam bili letos bolj naklonjeni, drugi pa mogoče ne. Prišli smo zelo lepo oblečeni – v novih uniformah, ampak če je vreme letos dalo lepo zgodbo, nam pa cestne neprilike letos niso bile tako naklonjene, a ne Pika?" je poročal Podlesnik. "Majhne dogodivščine morajo biti na taki dolgi poti, tako da smo si malo popestrili. Malo smo se zvrnili, malo so nas oskrbeli in gremo naprej," je povedala malce poškodovana Aleksandra Gajić, urednica programske sheme OTO.

Naša ekipa se je ob tem zahvalila fantom iz ZD Krško: "Miha in Damjan, najlepša hvala, da sta tako lepo oskrbela mene in Jožeta, pa da sta bila ob pravem času na pravem mestu. To so pravi zdravstveni delavci."

Pot se je končala v Zagrebu, kjer se je ekipa preoblekla, nekaj pojedla, potem pa sedla na vlak in se odpravila domov.