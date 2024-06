Zeleni teden: kako znani Slovenci skrbijo za naravo?

Za okolje in naravo skrbijo tudi znani obrazi, vsak na svoj način. "Začel sem bolj počasi voziti, zato je moj ogljični odtis manjši," je povedal radijski voditelj Klemen Bunderla. Nina Osenar Kontrec je zaradi narave in zdravja že 20 let vegeterjanka in 10 let veganka. "Prvo kot prvo se izločiš iz te brutalne morilske verige, če sem lahko malo bolj nazorna. To je dober občutek, da ne škoduješ živalim. To je etični vidik, potem pa je tu še zdravstveni vidik. Rastlinska prehrana blagodejno vpliva na naše zdravje in na naš planet," je povedala. Andrej Šifrer pa recimo redno pobira smeti, ki ležijo v naravi in pazi na to, da jih sam odlaga na za to primerna mesta.