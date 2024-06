Zeleni teden na POP TV zaznamovan tudi z modo

Počasi in gotovo. Z odgovornostjo do sebe, narave in prihodnosti pa naša medijska hiša ta teden obeležuje Zeleni teden. Na bazarju rabljenih oblačil smo izmenjevali ženska, moška in otroška oblačila. V duhu trajnostne mode je tudi voditeljica Polona Zoja Jambrek nosila oblačila iz druge roke. Alen Podlesnik pa se je pogovarjal tudi s tremi ženskami, ki so gonilna sila na področju trajnosti in trajnostne mode pri nas in so o tej pomembni temi govorile na okrogli mizi v okviru letošnjega Slovenskega oglaševalskega festivala.