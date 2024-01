Želje znanih Slovencev za leto 2024

Plani jasno začrtani, repertoar pesmi pripravljen, glasilke ogrete, obleke polikane, frizure pripravljene na vse vremenske razmere, tudi napovedan dež. Bo ali ne bo, se je ugibalo. A to glasbenikov sploh ni skrbelo.

Tudi pri odštevanju do novega leta ni prinašalo večjih težav. Ure so uskladili, pokazali, da znajo odštevati, panika je dosegala vrhunec ob polnoči in glasilke svoj maksimum, ko je ura naposled odbila polnoč.

In kaj znani Slovenci želijo sebi in vam v letu 2024? "Bodite taki in še boljši, kot ste bili," je zaželel Miran Rudan. "Mir in ljubezen naj vsi začutijo," so povedale Dinamitke, medtem ko člani skupine Victory želijo čim več pozitivne energije in srečnih ter srčnih ljudi. Kaj pa skupina Kingston? "Uspešno, seksi, polno zabave in nagajivo novo leto 2024!"