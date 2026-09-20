Željko Bebek občinstvo v Ljubljani katapultiral v nostalgične čase

"Pozdravljam vse tri generacije: očete, sinove in vnuke," je ob bučnem aplavzu sinoči občinstvo v prestolnici pozdravil legendarni Željko Bebek in dodal: "Seveda imamo tudi žensko različico – mame, hčere in vnukinje. Srečen sem, da sem ponovno v Ljubljani."

Kot pravi, se je v Ljubljani začela graditi njegova danes dolgoletna in uspešna kariera. "Pesem vedno najde pot do občinstva, jaz pa spadam med tiste srečneže, ki se ukvarjajo z glasbo že celo življenje," nam je zaupal pevec.

Kot je dokazal z minulim koncertom, ima v Sloveniji še ogromno zvestih poslušalcev. Zakaj je tako priljubljen? "Najbrž zato, ker je moja generacija in predvsem, ker ga občudujem, da je pri teh letih še vedno na odru," je dejala ena od obiskovalk, druga pa je dodala: "Všeč mi je ta zvrst glasbe in malo nostalgije." Mlada obiskovalca pa sta strnila: "Ima nekaj, česar današnja glasba nima več – ima smisel."

Pred Bebekom je občinstvo ogrel 23-letni pevec iz Makedonije, ki je pred meseci začel na TikToku objavljati posnetke iz garaže in čez noč postal spletna senzacija. "To so bile moje sanje in uresničile so se. Zdaj pa samo naprej," je dejal Sergej Poposki.

Svojih začetkov se spomni tudi Bebek, ki zato mladim polaga na srce: "Vedno je treba verjeti, poleg tega pa trdo delati. Izkoristiti je treba malo talenta, a veliko dela, upanja in ljubezni."