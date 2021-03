Žena Mihe Vodičarja: Dobila bova še enega fantka

Kristina Vodičarje pred dnevi praznovala 30. rojstni dan in na družbenih omrežjih delila črno-belo fotografijo, s katero se je zahvalila za čudovit dan, ki so ji ga pričarali njeni najdražji ob rojstnem dnevu.

"Hvala za nepozaben dan in krasne balone, ki pa so žal napačni, ker sem in bom večno 22," se je pošalila ob objavljeni fotografiji, na kateri pozira na tleh, obdana s šopki rož. Fotografija je seveda pritegnila veliko pozornost njenih sledilcev, saj so opazili njen lepo zaobljeni trebušček, vsule pa so se tudi že čestitke ob nosečnosti.