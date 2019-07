Žena Mihe Vodičarja o nosečnosti: Fantek bo

Miha Vodičar, ki smo ga lahko spremljali na plesnem parketu letošnje 3. sezone plesnega šova Zvezde plešejo, in njegova žena Kristina se bosta kmalu znašla v novi, starševski vlogi.

Kristina je trenutno v šestem mesecu nosečnosti, rok poroda pa ima oktobra. "Počutim se super, zelo naravno in brez težav. Na začetku sem imela malo klasičnih jutranjih slabosti. Hormoni mi niso dosti nagajali, jih je pa občutiti, vse je bolj na potenco. Ko sem mirna sem super mirna in obratno. Miha spretno krmari z mojim počutjem in je top 'partner in crime'. Imela sem svoja obdobja, na primer par tednov svežega pomarančnega soka, potem je bila čokolada, potem samo melona non stop ... Miha mi je omenjeno redno in na zalogo dostavljal (spontan nasmeh)," je za 24ur.com povedala bodoča mamica, ki se v tem obdobju življenja pusti razvajati. "Absolutno. Sem pa še vedno vpeta v službo in redno izvajam meni prilagojen pilates s svojo trenerko Manco."

Zakonca želita, da je vse nared za prihod novega družinskega člana, zato stanovanje že uspešno prenavljata in urejata, čaka ju še izbor opreme in nekaj malenkosti, ki seveda pridejo zraven.