Ženske brez filtra 2: bo Aleksandru Pozveku uspelo razumeti ženske?

Samcu vrste Homo sapiens sapiens se pogosto zgodi, da ne razume žensk. Zato se je naš novinar Aleksander Pozvek brez posvetovanja z zdravnikom ali farmacevtom odločil obiskati ženske brez filtra. To so od zadnje nadvse uspešne predstave dalje Desa Muck, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar.
A Aleksander jih ni obiskal kot snubec, ampak kot raziskovalec večne uganke: razumeti ženske. Če kdo lahko odgovori na vsako vprašanje, lahko ženske brez filtra. S Tino je tako razpredal o tem, kaj ženska misli, ko reče, da je v redu. "Mogoče se boš naučil, kako biti malo bolj potrpežljiv, pa kako nas malo bolj poslušati, in s tem ko nas poslušaš, potem imaš pol težav rešenih," pa mu je razložila Lucija.
Delovalo je sicer, da je naš novinar po pogovorih z njimi še bolj zbegan, zato so mu igralke predlagale, da jih obišče na predstavi. Po več kot 180 ponovitvah hit stand-up komedije Ženske brez filtra dobiva nadaljevanje. Z njihovimi zgodbami se je do zdaj poistovetilo na tisoče žensk, a na ogled predstave vedno bolj pogumno hodijo tudi moški. A dekleta pred premiero kaj skrbi? "Jaaa, ena stvar pa res. Kako bom v enem tednu shujšala 25 kilogramov?" se je v svojem značilnem slogu za konec pošalila Desa.
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