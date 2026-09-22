Ženske brez filtra 2: bo Aleksandru Pozveku uspelo razumeti ženske?

Samcu vrste Homo sapiens sapiens se pogosto zgodi, da ne razume žensk. Zato se je naš novinar Aleksander Pozvek brez posvetovanja z zdravnikom ali farmacevtom odločil obiskati ženske brez filtra. To so od zadnje nadvse uspešne predstave dalje Desa Muck, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar.

Prihaja predstava Ženske brez filtra 2. FOTO: POP TV

A Aleksander jih ni obiskal kot snubec, ampak kot raziskovalec večne uganke: razumeti ženske. Če kdo lahko odgovori na vsako vprašanje, lahko ženske brez filtra. S Tino je tako razpredal o tem, kaj ženska misli, ko reče, da je v redu. "Mogoče se boš naučil, kako biti malo bolj potrpežljiv, pa kako nas malo bolj poslušati, in s tem ko nas poslušaš, potem imaš pol težav rešenih," pa mu je razložila Lucija.