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Ženske brez filtra 2: bo Aleksandru Pozveku uspelo razumeti ženske?

Ljubljana, 22. 09. 2026 17.27 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
K.A. Aleksander Pozvek
Ženske brez filtra

Spodnjih vrstic ne sme zamuditi noben moški - morda bo tako najbližje razumevanju žensk kot kadarkoli prej. Aleksander Pozvek se je odpravil med Ženske brez filtra – ne kot snubec, ampak kot raziskovalec večne uganke. Desa Muck, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar pripravljajo nadaljevanje uspešne predstave Ženske brez filtra 2.

Samcu vrste Homo sapiens sapiens se pogosto zgodi, da ne razume žensk. Zato se je naš novinar Aleksander Pozvek brez posvetovanja z zdravnikom ali farmacevtom odločil obiskati ženske brez filtra. To so od zadnje nadvse uspešne predstave dalje Desa Muck, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar.

Prihaja predstava Ženske brez filtra 2.
Prihaja predstava Ženske brez filtra 2.
FOTO: POP TV

A Aleksander jih ni obiskal kot snubec, ampak kot raziskovalec večne uganke: razumeti ženske. Če kdo lahko odgovori na vsako vprašanje, lahko ženske brez filtra. S Tino je tako razpredal o tem, kaj ženska misli, ko reče, da je v redu. "Mogoče se boš naučil, kako biti malo bolj potrpežljiv, pa kako nas malo bolj poslušati, in s tem ko nas poslušaš, potem imaš pol težav rešenih," pa mu je razložila Lucija.

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Delovalo je sicer, da je naš novinar po pogovorih z njimi še bolj zbegan, zato so mu igralke predlagale, da jih obišče na predstavi. Po več kot 180 ponovitvah hit stand-up komedije Ženske brez filtra dobiva nadaljevanje. Z njihovimi zgodbami se je do zdaj poistovetilo na tisoče žensk, a na ogled predstave vedno bolj pogumno hodijo tudi moški. A dekleta pred premiero kaj skrbi? "Jaaa, ena stvar pa res. Kako bom v enem tednu shujšala 25 kilogramov?" se je v svojem značilnem slogu za konec pošalila Desa.

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