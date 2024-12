Ženske brez filtra in dlake na jeziku navdušile občinstvo

Na damskem večeru v Ljubljani so bili sinoči na tapeti odnosi z moškimi, staranje, starševstvo, spolnost in iskanje strasti. Debitantki sta imeli v družbi izkušenih nabrušenih jezikov precej težko nalogo. Pa je šlo? "Meni se zdi, da so se ljudje zelo lepo odzivali. Smeha je bilo toliko, kolikor ga mora biti, tako da se mi zdi, da je bilo zelo dobro. Sem pa res tukaj nova," je dejala pevka in komičarka Nuška Drašček."Mislim meni je to, da je Nuška Drašček zdaj stand-up komedijantka odkritje stoletja. Mislim jaz jo poznam že leta in to je ena najbolj duhovitih žensk, kar jih jaz poznam. Nikoli pa ne veš, če se bo to v resnici preneslo na oder, a pri njej se je stoodstotno," je povedala igralka Tina Gorenjak.

"Ljudje si ne znajo predstavljati, da je težko biti na odru in biti zabaven ter pričakovati smeh, ki ga včasih ni in bi se zaradi tega najraje pogreznil v zemljo. Fantastično sta se lotili in jaz verjamem, da bo z vsako predstavo šlo samo še strmo navzgor," je povedala komedijantka Tanja Kocman."Jaz sem si morala prav malo spočiti ličnice, saj so me začele že prav malo boleti, ker sem se toliko smejala," je dejala radijka in igralka Melani Mekicar."Dobro, ljudje so se zabavali, ampak jaz sem malo perfekcionist in mislim, da moramo še malo dodelati malenkosti, ampak načeloma temelji so, stvari stojijo," je dejal režiser predstave Ranko Babić.

Z ženskami, ki znajo izklopiti filtre, se je poistovetila večina občinstva."Vsak bi moral biti brez filtra v življenju in svet bi bil lepši. Jaz pa res nimam filtra, razen na družbenem omrežju včasih," se je pošalila Salome."Na Instagramu nikoli ne prižgem filtra, za koga druga v poslovnem svetu mogoče kdaj pa kdaj kakšen filtrček pred mojimi usti, saj veliko hitreje mislim kot moja usta," je povedala vplivnica in komedijantka debitantka Lucija Vrankar. Ekipa ust vsekakor ne namerava zapreti, v prihodnje pa se jim bo kot alternacija Zvezdani Mlakar pridružila tudi Desa Muck.