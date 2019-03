Slovenska manekenka, ki se je zredila za 15 kilogramov in pristala v začaranem krogu

Nekdanja slovenska manekenka Bojana Ivanović je prestala težko bitko, na podlagi katere je kasneje napisala knjigo - knjigo, namenjeno vsem, ki se želijo spremeniti in izboljšati svoje življenje. V otroštvu in mladosti je bila Bojana tiha in sramežljiva deklica, ki je doživela prvo veliko spremembo potem, ko je dopolnila 18 let.

Postala je bolj samozavestna, začela se je ukvarjati z manekenstvom, se udeležila nekaj lepotnih tekmovanj in postala Playboyjeva zajčica. Po večletni manekenski karieri pa je sledil velik preobrat. Bojana se je v enem letu zredila za 15 kilogramov in pristala v vrtincu depresije in negativnih čustev – kar se je potem vleklo nekaj let.

Ivanovićeva je takratne občutke opisala z besedami: ''Šele, ko sem se končno začela zavedati, kaj sem naredila svojemu telesu, se je pričel najbolj mučen del, vsaj zame osebno. Znašla sem se v začaranem krogu nenehnih vzponov in padcev pri poskusu hujšanja, ti neuspehi pa so me vodili v vedno večji obup in depresijo. Ni mi bilo jasno, zakaj za vraga vedno, ko mi že uspe lepo shujšati, naredim nekaj narobe in se zopet zredim. Postalo mi je jasno, da mora biti za tem nekaj več, kot le to, da sem morda enostavno prelena ali premalo motivirana. Začela sem raziskovati, kaj bi bil lahko vzrok tovrstnim nesmiselnim dejanjem. Začela sem delati na sebi, na svoji osebni rasti in skozi ta proces sem spoznala, kako uničujoča so bila zame pravzaprav prepričanja, ki sem jih vlekla še iz otroštva. Že kot majhna deklica sem bila namreč prepričana, da sem zguba in da mi nikoli nič ne bo uspelo. Na podlagi teh prepričanj so se mi kasneje odvijale tudi nekatere situacije v življenju, le da se tega takrat sploh nisem zavedala. Dojela sem, da bom morala najprej spremeniti svoja prepričanja in vse te negativne vzorce, ki so me vlekli k propadu, če bom dejansko zares želela shujšati.''

Ko je Bojana dejansko ozavestila svojo težavo, je spoznala, da nujno potrebuje spremembo. ''V nasprotnem primeru bi razpadla,'' je povedala. Tako je začela pisati knjigo na podlagi lastnih izkušenj: ''Knjigo sem napisala, da razložim, kako uničujoča so za nas prepričanja in vzorci, ki jih nosimo že od otroštva in da je to pravzaprav velik del razloga, da ne dosegamo željenih uspehov. Pomembno je slediti sebi in početi to kar nas veseli.''