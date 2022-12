Zgodovinska uvrstitev Lee Prstec na Miss Earthu

Šele tretjič v zgodovini lepotnih tekmovanj se je med prvih dvajset v svetovnem merilu uvrstila Slovenka. Miss Earth je drugi največji lepotni izbor na svetu, med 20 najlepših na svetu pa zdaj sodi tudi Ptujčanka Lea Prstec, Miss Earth Slovenije 2022. Ne samo to, na šovu talentov je dosegla tretje mesto. Letos je sodelovalo 87 držav sveta, moto letošnjega izbora Miss Earth je 'Beauties for a cause' oziroma Lepota z namenom, zmagovalka izbora pa je ambasadorka ozaveščanja glede okoljskih tematik.