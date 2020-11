Žiga Gombač izdal 'lumparije', ki jih je počel v otroštvu

"V knjigi so moji zapisi neškodljivih, razigranih in navihanih lumparij, ki smo jih ušpičili kot mulci. Gre za nekakšne osnovnošolske spomine in dogodivščine, ki smo jih počeli, ko smo bili živahni in razigrani šolarji, ko nam je hitro postalo dolgčas in smo se znali zaposliti po svoje. Dostikrat je prišlo to navzkriž z nekimi pravili in normami, ki so veljale v družbi in šoli, ampak mi smo si znali zadeve po svoje začiniti. Ne glede na to, ali je šlo za praznovanje rojstnih dni, ali naš šolski vsakdan, pa v glasbeni šoli, ali pri športih, ki smo jih igrali ... Lahko bi rekel, da gre za nekakšno zbirko spominov in zapisov dogodivščin, ki smo jih počeli kot otroci," o knjigi za 24ur.com pove Žiga, ki je zapisal pripetljaje, ki so se res zgodili. Mogoče je kakšno stvar za potrebe knjige malo nadgradil, bolj doživeto napisal ali dodal kakšno osebo, to je pa to.

Žiga Gombač , po izobrazbi novinar, po srcu in duši pa še marsikaj, se s pisanjem ukvarja že več kot petnajst let. Ustvaril je že okoli dvesto zgodb, te dni pa je pri založbi Miš izdal nov mladinski roman Lumpsterji . Knjiga je napisana na hudomušen način, nastajala pa je dobro leto in pol. Idejo zanjo je dobil pri svojih spominih na otroštvo in odraščanje.

Za nekatere njihove lumparije so seveda izvedeli tudi starši: "Usedli smo se z njimi in se pogovarjali, kaj to pomeni za tistega, ki smo mu to naredili. To je bilo del našega odraščanja, zorenja. Ko hodim po šolah, vidim, da so otroci večinoma za računalniki, na telefonih in mislim, da se je izgubila neka iskra za te zadeve. Lumpsterji, ki smo rasli skupaj in počeli te stvari, smo danes več ali manj vsi uspešni, je nekaj 'ratalo' iz nas. Nekateri smo pisatelji, drugi igralci, spet tretji uspešni poslovneži. Glede na to, da smo zrasli v odgovorne odrasle posameznike, smo se iz teh stvari tudi kaj naučili .

Kot avtor mladinskih del se podpisuje z imenom Žiga X Gombač. Pravi, da ''X'' odraža njegov način življenja, ki se mu reče 'straight edge': "To pa izhaja iz subkulture punka oziroma hardcore, torej glasne glasbe, zagovarja pa življenje brez drog in alkohola s pozitivnim odnosom do življenja in spreminjanja sveta okrog sebe, s tem da ga začneš spreminjati predvsem pri sebi."

Obdobje pandemije covida-19 in delnega zaprtja države je dobro izkoristil. Karantena mu je dala več prostega časa, ki ga je hvaležno izrabil:"Upam, da me bodo založbe lahko dohajale. Navdih je prišel iz te same situacije, bil je tako močan. Imel sem več časa in sem se lahko posvetil uresničevanju in poslušanju samega sebe. Vse se je malo umirilo in to mogoče rabiš v nekem trenutku, da se kot avtor umiriš, prisluhneš, se pomeniš sam s sabo in potem se pojavijo neke ideje, ki so dobre in jim je vredno slediti. Za karanteno lahko rečem, da ni bilo tako veliko nastopov, a nič zato. Veliko več sem se posvetil ustvarjanju."

To leto je bilo namreč zanj zelo plodno pri njegovem ustvarjanju. Jeseni je izdal obsežen strip Znamenitni, ki ga je pripravljal dve leti. V duhoviti in iskrivi stripovski govorici predstavlja 30 znamenitih osebnosti z območja današnje Slovenije, kot so Janez Vajkard Valvasor, France Prešeren, Alma Karlin, Edvard Rusjan, Pavla Jesihin drugi. "Gre za osebe, o katerih vemo veliko, po drugi strani pa spet ne. Njihova življenja smo natančno raziskali in potem smo njihove zgodbe na humoren in šaljiv način podali v stripovski obliki. Če malo posplošim: 'Dolgočasno' zgodbo in življenjepise ljudi smo preoblikovali v strip, da bodo na ta način otroci lažje osvojili znanje in brali."