Žiga Jelar o Kopitarju: Predvsem pa čestitke, ker si ostal prizemljen

Po 20 letih se je zaključila izjemna tekmovalna kariera Anžeta Kopitarja , ki se je včeraj v Crypto.com Areni v Los Angelesu poslovil od ledene ploskve, pospremljen s stoječimi ovacijami domačih navijačev. Čestitke in zahvale dežujejo z vseh koncev sveta, čustven poklon pa mu je z objavo na družbenem omrežju namenil tudi smučarski skakalec in pevec Žiga Jelar .

"Natanko pred enim letom sem imel priložnost spoznati eno največjih legend lige NHL. Anžeta sem poznal že od prej, iz hokejske akademije, ki smo jo obiskovali tudi smučarski skakalci. Lahko rečem le, da ni zgradil le izjemne kariere v ligi NHL, ampak je tudi človek, na katerega se lahko resnično zaneseš. Je odličen oče, mož in nasploh oseba, vredna spoštovanja, prav tako njegova družina, prijatelji in vsi, ki so del njegovega življenja. S svojo toplino in odprtostjo je pokazal veliko več kot le to, kar počne na ledu," je fotografiji z vrhunskim športnikom pripisal Jelar in dodal: "Ni dovolj besed, da bi opisal vse to ... a čestitke za tvojo kariero. Predvsem pa čestitke, ker si ostal prizemljen in kljub vsemu, kar prinaša vrhunski šport, ostal skromen ter zelo prijeten prijatelj."