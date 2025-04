Žiga Jelar spoznal Willa Ferrella: Zahvala gre zakoncema Kopitar

"Človek, ki za te fante navija skoraj na vsaki tekmi. Oseba, ki pozna Eddieja Edwardsa – The Eagla in smučarske skoke nasploh. Will Ferrell, skromen in spoštljiv. Na koncu smo vsi Škratje," je zapisal in se med drugim pošalil na račun igralčeve najbolj znane filmske vloge. "Za izkušnjo se zahvaljujem Ines Kopitar, Anžetu Kopitarju in Melisi," se je še zahvalil orel, ki se je v zadnjih letih izkazal tudi v glasbenem svetu.