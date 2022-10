Žiga Sotlar o delu z balkanskimi divami: Tudi one so samo ljudje

Slovensko prestolnico so napolnili nadobudni plesni talenti iz vseh koncev in krajev bivše skupne države. Razlog za to je bila plesna avdicija, na kateri je slovenski plesalec in koreograf Žiga Sotlar s pomočjo sodelavcev iskal plesalce in plesalke za svoj najnovejši projekt v sodelovanju s hrvaško zvezdnico Jeleno Rozga . Na avdicijo v plesnem studiu Bast Arts Studio se je prijavilo kar 120 plesalcev in plesalk, vsi v upanju, da bi nekoč stali tam, kjer sedaj Sotlar. In kako se svojih začetkov spominja on?

Svojih plesne začetke je v pogovoru za naš portal 24ur.com plesalec in koreograf opisal z naslednjimi besedami: "Začelo se je po naključju, z letakom, ki je prišel na moj dom. Od tega je minilo petnajst oziroma šestnajst let. Bil sem v obdobju, ko sem preizkušal vse športe, med drugim tudi hiphop, kjer sem se našel. Izkazalo se je, da imam talent in hitro so se začeli nizati rezultati," je pojasnil. A to ni vse. K ljubezni do plesa je botroval še en faktor. Sotlarjeva babica je bila namreč pokojna Lidija Sotlar , po mnenju mnogih največja slovenska balerina vseh časov. "Ona je bila dodatno vodilo."

Svojo zvezdo na slovenski sceni je prižgal leta 2010, ko je s plesno skupino All That stopil na avdicijski oder prve sezone šova Slovenija ima Talent . Plesalec in koreograf se je v pogovoru tistih časov spominjal z nasmehom na obrazu. "Zbrali smo se pod vodstvom Željka Božiča, prijavili smo se brez pričakovanj in odločitev se je izkazala za zelo dobro." Ob tem je dodal, da se še danes spomni nekaterih komentarjev sodnikov, med drugim tudi kompliment Branka Čakarmiša , ki je Sotlarja označil za faco.

Pot ga je nato peljala preko domačih meja, pohvali se namreč lahko s številnimi uspehi na območju nekdanje skupne države. Kako mu je to uspelo? "Ljudje gredo lahko pri plesu v različne smeri. Eni se usmerijo v učenje po Evropi, drugi v gledališče in umetnost, mene pa je zmeraj zanimal komercialen svet - odri, arene, 20 tisoč ljudi. Slovenska scena žal ni tako razvita kot Balkan, ki ga sam imenujem mini Hollywood. Tam je veliko zvezd, v katere so pripravljeni investirati. Pripravljeni so investirati v šove, luči, kostume, glasbo in plesalce," je ozadje svojega vzpona v tem svetu opisal Slovenec in pojasnil, da ga stati na odru pred toliko ljudmi izpolnjuje.

Med drugim je sodeloval z Željkom Joksimovićem , Rasto , duetom Jala Brat in Buba Corelli , pohvali pa se lahko tudi z balkanskimi divami kot so Severina , Nataša Bekvalac , Maya Berović in Sara Jo . Na vprašanje, kakšne so slednje v resnici, je politično korektno odgovoril: "Del profesionalnosti je tudi to, da zadeve ostanejo med mano in njimi, lahko pa povem, da so tudi one samo ljudje, vse imajo svoje pluse in minuse."

Odmevnih imen ni manjkalo niti na ljubljanski avdiciji, kjer sta plesalcu in koreografu pomagali slovenska plesalka Tajda Kožamelj ter hrvaška plesalka in koreografinja Valentina Walme, ki je slavila v hrvaški verziji šova Zvezde plešejo. Slednja je bila nad plesnim talentom pri nas navdušena: "Slovenski plesalci so najboljši," je povedala za naš portal in zaupala, da sama pri plesalcih išče predvsem tisto, kar vsak posameznik doprinese koreografiji. Z njo se je strinjal tudi Sotlar, ki pravi, da so slovenski plesalci odlični in to dokazujejo tudi na evropskih in svetovnih tekmovanjih. "Slovenci smo delaven narod, hkrati pa imamo možnost oditi čez lužo in se tam učiti od najboljših."

In kaj bi Sotlar svetoval vsem, ki bi svoj talent želeli predstaviti na odru najbolj gledanega šova v Sloveniji? "Ne glede na izid si to vzemite kot dobro izkušnjo. Iz vsega se nekaj naučiš in od vsega nekaj vzameš. Vse dajte od sebe, izkoristite to energijo, ki jo nudi občinstvo Talentov in uživajte v procesu."