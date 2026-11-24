Trop – pesniški prvenec za odrasle

Pred dnevi je izšla pesniška zbirka Trop, s katero se Žiga X Gombač prvič predstavlja odraslemu bralstvu. Gre za novo poglavje njegovega literarnega ustvarjanja, ki dosedanjemu delu za otroke in mladino dodaja drugačno pesniško razsežnost.

Žiga X Gombač z novim stripom Simon Gregorčič. FOTO: osebni arhiv

Priznanje Zlata hruška za Srečkonstrip

Novembra je Gombač prejel priznanje zlata hruška za najboljšo izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo leta 2025. Nagrajeni Srečkonstrip, ki ga je ilustriral Jaka Vukotič, je izšel pri založbi Škrateljc. Priznanje Mestne knjižnice Ljubljana predstavlja pomembno potrditev kakovosti njegovega ustvarjanja na področju slovenske mladinske književnosti. Priznanje bo prevzel na Knjižjem sejmu, v torek, 24. novembra.

Za pisateljem Žigo X Gombačem je ustvarjalna jesen. FOTO: osebni arhiv

Simon Gregorčič – nova stripovska biografija

Skoraj sočasno je izšel tudi novi strip Simon Gregorčič, ki ga je ilustriral Gašper Kranjc. Strip v sodobnem pripovednem jeziku predstavlja življenje in delo enega najpomembnejših slovenskih pesnikov ter slovensko literarno dediščino približuje novim generacijam bralcev.