Trop – pesniški prvenec za odrasle
Pred dnevi je izšla pesniška zbirka Trop, s katero se Žiga X Gombač prvič predstavlja odraslemu bralstvu. Gre za novo poglavje njegovega literarnega ustvarjanja, ki dosedanjemu delu za otroke in mladino dodaja drugačno pesniško razsežnost.
Priznanje Zlata hruška za Srečkonstrip
Novembra je Gombač prejel priznanje zlata hruška za najboljšo izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo leta 2025. Nagrajeni Srečkonstrip, ki ga je ilustriral Jaka Vukotič, je izšel pri založbi Škrateljc. Priznanje Mestne knjižnice Ljubljana predstavlja pomembno potrditev kakovosti njegovega ustvarjanja na področju slovenske mladinske književnosti. Priznanje bo prevzel na Knjižjem sejmu, v torek, 24. novembra.
Simon Gregorčič – nova stripovska biografija
Skoraj sočasno je izšel tudi novi strip Simon Gregorčič, ki ga je ilustriral Gašper Kranjc. Strip v sodobnem pripovednem jeziku predstavlja življenje in delo enega najpomembnejših slovenskih pesnikov ter slovensko literarno dediščino približuje novim generacijam bralcev.
"Trije dogodki, tri različne literarne poti in skupna ustvarjalna nit," je uspešen konec jeseni komentiral pisatelj in dodal: "Od poezije za odrasle, prek nagrajenega mladinskega stripa do stripovske pripovedi o slovenskem pesniškem velikanu. Letošnja jesen je res bogato obrodila."
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