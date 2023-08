Zlati časi vplivnežev se končujejo, tako vsaj pravijo tisti, ki so mnenja, da je področje ustvarjanja spletnih vsebin premalo regulirano in nadzorovano. Ampak to se bo kmalu končalo, v pripravi je namreč nova zakonodaja, ki bo urejala prav področje tistih, ki na družbenih omrežjih služijo z zbiranjem ogledov in lajkov. Kako pa to komentirajo vplivneži?